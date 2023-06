Maľarová: Ukrajinská armáda zaznamenala zisky pri Bachmute

Kyjev 7. júna (TASR) - Ukrajinská armáda postúpila na frontovej línii pri meste Bachmut na východe Ukrajiny za uplynulých 24 hodín o 1100 metrov. V stredu to uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ukrajinské sily sú pri Bachmute v ofenzíve už niekoľko dní, pričom ruská armáda prešla do defenzívy a snaží sa udržať svoje pozície, opísala situáciu na frontovej línii Maľarová.



Rusko tento týždeň uviedlo, že Ukrajina spustila v Doneckej oblasti sériu útokov, ktoré sa ruskej armáde podarilo odraziť. Moskva naznačila, že tieto udalosti považuje za začiatok plánovanej ukrajinskej protiofenzívy.



Ruské ministerstvo obrany v stredu uviedlo, že Ukrajina podnikla pri Bachmute útočné operácie, no neboli úspešné.



Dobytie Bachmutu oznámil 20. mája po mesiacoch krvavých bojov šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevegnij Prigožin. Kyjev úplné dobytie tohto mesta poprel.



Vagnerovci, ktorí viedli boje o Bachmut, sa však krátko po oznámení úplného dobytia z mesta stiahli a pozície odovzdali ruskej armáde. Maľarová povedala, že Rusku v Bachmute chýbajú vojaci a posily, preto sa sťahuje z iných pozícii na fronte.



Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Olexij Danilov v stredu poprel ruské špekulácie, že ukrajinská protiofenzíva už začala. "Keď spustíme protiofenzívu, každý o tom bude vedieť, uvidia to," povedal v rozhovore pre Reuters.