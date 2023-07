Maľarová:Ukrajinská armáda oslobodila ďalších 16 km štvorcových územia

Kyjev 24. júla (TASR) - Ukrajinská armáda za uplynulý týždeň oslobodila viac ako 16 štvorcových kilometrov územia na juhu a východe krajiny. V pondelok to oznámila námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Maľarová spresnila, že ukrajinské sily oslobodili na juhu krajiny 12,6 štvorcového kilometra územia a ďalšie štyri štvorcové kilometre neďaleko mesta Bachmut na východe Ukrajiny.



Dodala, že ruské sily "podnikli útoky" v okolí mesta Kupjansk v Charkovskej oblasti s cieľom vytlačiť ukrajinské jednotky za rieku Oskil.



Ukrajinská armáda spustila očakávanú protiofenzívu zameranú na oslobodenie Ruskom okupovaného územia v júni. Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu počas stretnutia so svojím bieloruským kolegom Alexandrom Lukašenkom povedal, že ukrajinská protiofenzíva zlyhala.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň zopakoval svoje predchádzajúce vyjadrenia, že protiofenzíva postupuje pomalšie, ako by si želal. "Napriek tomu verím, že sa blížime k momentu, keď príslušné (bojové) akcie môžu nabrať tempo. Chápem, že je lepšie vidieť, že víťazstvo príde čím skôr. Toto chceme aj my," zdôraznil.