Malawi bude prvým štátom Afriky s veľvyslanectvom v Jeruzaleme

Jeruzalem 4. novembra (TASR) - Malawi sa stane prvým africkým štátom, ktorý bude nasledovať príklad USA a otvorí svoje veľvyslanectvo v meste Jeruzalem. Podľa agentúry AFP to v utorok v Jeruzaleme oznámili šéf izraelskej diplomacie Gabi Aškenazi a jeho rezortný kolega z Malawi, Eisenhower Mkaka.



Aškenazi po stretnutí s Mkakom vyjadril presvedčenie, že "toto rozhodnutie (Malawi) budú nasledovať ďalší africkí lídri." Izraelský minister súčasne zablahoželal vláde štátu Malawi "k dôležitému rozhodnutiu stať sa priekopníkom a prvou africkou krajinou, ktorá založila svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme".



Mkaka uviedol, že v Izraeli odovzdal posolstvo od prezidenta svojej krajiny Lazarusa Chakweru, v ktorom sa uvádza, že otvorenie malawijského veľvyslanectva v Jeruzaleme sa očakáva do leta roku 2021.



Malawi má diplomatické styky so židovským štátom od roku 1964, ale veľvyslanectvo v Izraeli nemá.



Americký prezident Donald Trump v decembri roku 2017 uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a rozhodol aj o presune americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema. Toto sťahovanie sa uskutočnilo v máji roka 2018.



Jeruzalem je jediné mesto sveta, ktoré za posvätné považujú všetky tri hlavné monoteistické náboženstvá – kresťanstvo, judaizmus aj islam. Zároveň je jediné, ktoré dva národy, Izraelčania a Palestínčania, formálne považujú za svoju metropolu.



Izrael označuje Jeruzalem za svoje večné a nedeliteľné hlavné mesto; nároky naň - ako svoju metropolu a súčasť budúceho štátu - si však robia aj Palestínčania. Obe strany sa odvolávajú na biblické, historické a politické dôvody.



Izrael obsadil východný Jeruzalem počas šesťdňovej vojny v roku 1967, celé mesto vyhlásil v rozpore s rezolúciami OSN za svoje hlavné mesto v roku 1980.