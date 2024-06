Lietadlo s viceprezidentom Malawi mohlo havarovať, tvrdí armáda

Lilongwe 11. júna (TASR) - Lietadlo s viceprezidentom Malawi Saulosom Chilimom sa pravdepodobne zrútilo v hustom lese, ale zatiaľ sa ho nepodarilo nájsť, uviedla v utorok armáda východoafrického štátu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Najvyšší vojenský predstaviteľ Paul Valentino Phiri novinárom povedal, že pátracie a záchranné operácie sťažuje hmlisté počasie v okolí lesa Chikangawa.



Na pátraní sa podieľa približne 600 ľudí vrátane policajtov, vojakov a správcov lesov. Hovorca Malawijského Červeného kríža Felix Washoni uviedol, že do pátrania sa zapojili aj členovia Čereveného kríža, ktorí používajú dron na pomoc pri hľadaní lietadla.



Lietadlo s 51-ročným Chilimom a ďalšími deviatimi osobami zmizlo v pondelok, keď pre zlé počasie nemohlo pristáť v severnom meste Mzuzu a dostalo príkaz vrátiť sa do hlavného mesta Lilongwe. Neskôr zmizlo z radarov leteckých úradov a nepodarilo sa s ním nadviazať kontakt. Prezident Lazarus Chakwera nariadil záchrannú operáciu a zrušil plánovanú pracovnú cestu na Bahamy.



Spojené štáty a susedné africké krajiny vyslali pátracie lietadlá. Veľvyslanectvo USA v Lilongwe uviedlo, že spolupracuje s vládou a "ponúka všetku dostupnú pomoc" vrátane vojenského lietadla C-12.



Chilima je podľa AFP v Malawi obľúbený najmä medzi mladými ľuďmi a za viceprezidenta bol prvýkrát zvolený v roku 2014.



V roku 2022 bol zatknutý a obvinený v korupčnom škandále, do ktorého bol zapletený britsko-malávijský podnikateľ. Minulý mesiac ho súd zbavil obvinení.