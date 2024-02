Maľbu The Beatles vytvorenú v Japonsku vydražili za 1,7 milióna USD

Tokio 3. februára (TASR) - Maľba, ktorú členovia britskej skupiny The Beatles vytvorili spoločne počas svojho turné po Japonsku v roku 1966, sa podľa aukčného domu Christie's predala na dražbe za 1,74 milióna dolárov.



TASR informáciu prevzala zo sobotňajšej správy denníka Mainiči šimbun, ktorý sa odvoláva na tlačovú agentúru Kjódó.



Christie's uviedla, že dielo s neskorším názvom "Images of a Woman" (Obrazy ženy), ktoré sa vo štvrtok vydražilo v New Yorku, je jedinou známou maľbou, ktorú vytvorili a podpísali všetci štyria členovia tejto slávnej rockovej formácie - John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr.



Dielo vzniklo medzi jednotlivými vystúpeniami, keď sa hudobníci skrývali pred davmi fanúšikov v starom tokijskom hoteli Hilton. Štvorica trávila čas v apartmáne maľovaním akvarelovými a akrylovými farbami na hárok tradičného japonského papiera "waši". Každý člen maľoval od jedného rohu smerom k stredu, kde všetci umiestnili svoje autogramy.



Skupina na prelome júna a júla päťkrát vystúpila v hale Nippon Budókan v Tokiu. V rámci tohto turné The Beatles odohrali koncerty aj v bývalej Nemeckej spolkovej republike (NSR) a na Filipínach. Počas leta absolvovali aj svoje posledné turné po Spojených štátoch a Kanade.



"The Beatles sa vzdali koncertnej činnosti dva mesiace po tom, ako boli v Tokiu, a už nikdy sa tam ako skupina nevrátili. To je jeden z dôvodov, prečo je táto maľba taká výnimočná - pretože takýto spoločne strávený voľný čas už nemali," cituje webová stránka Christie's životopisca skupiny Marka Lewisohna.