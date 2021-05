Bývalý maldivský prezident Našíd utrpel zranenia pri pokuse o atentát

Malé 7. mája (TASR) - Bývalý maldivský prezident a súčasný predseda parlamentu Muhammad Našíd (53) sa v piatok zotavoval v nemocnici po pokuse o atentát, pri ktorom utrpel zranenia spôsobené črepinami z výbušného zariadenia.



Prvý demokraticky zvolený líder Maldív, súostrovia v Indickom oceáne, utrpel zranenia, keď zariadenie pripevnené k motocyklu vo štvrtok večer vybuchlo, len čo nastúpil do auta, uviedol nemenovaný predstaviteľ maldivskej vlády pre tlačovú agentúru AFP.



"Našíd unikol pokusu o atentát," povedal predstaviteľ. "Je zranený, ale v stabilizovanom stave," dodal.



Zábery na sociálnych sieťach zachytávali zničený motocykel na mieste činu.



Ozbrojené policajné jednotky a bezpečnostné sily uzavreli oblasť v hlavnom meste Malé, kde k útoku došlo, a maldivský parlament, ktorý má prestávku v činnosti, zvolal po útoku mimoriadne zasadnutie.



Prezident Muhammad Sulih, blízky spojenec Našída, vyhlásil, že prebieha vyšetrovanie. Predstavitelia krajiny okamžite odsúdili tento cielený útok na druhého najvplyvnejšieho politika krajiny.



Krajina s 330.000 sunnitskými moslimami je vo svete najviac známa luxusnými letoviskami, obľúbenými u mladomanželov na svadobnej ceste, ale často trpí politickým chaosom.



Vláda zasahuje proti extrémizmu a kázanie je vysoko regulované, ale násilné útoky sú zriedkavé. V roku 2007 však výbuch bomby v metropole Malé zranil vyše desať turistov.



Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) sa vlani prihlásila k zodpovednosti za podpaľačský útok na člny, ale existuje len málo dôkazov o tom, že IS je na súostroví prítomný.



Našíd sa v roku 2008 stal prvým demokraticky zvoleným lídrom Maldív, keď sa v krajine po 30 rokoch autokratickej vlády uskutočnili prvé pluralitné voľby.



Tento priekopník demokracie je asi najviac celosvetovo známy tým, že v roku 2009 mal zasadnutie vlády pod vodou, aby upozornil na hrozbu globálneho otepľovania. Podpisoval tam dokumenty, predstavitelia mali na sebe potápačský výstroj - to všetko na pozadí koralových útesov.