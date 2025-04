Maldivy chcú generačným zákonom docieliť zákaz tabakových výrobkov

Malé 14. apríla (TASR) - Maldivy sa tento rok pokúsia skoncovať s fajčením tzv. generačným zákonom, na základe ktorého by si budúce generácie nemohli legálne kúpiť cigarety či ďalšie tabakové výrobky v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Navrhovaný zákon by zakazoval osobám narodeným po januári 2007 - teda osobám v súčasnosti prevažne mladším ako 19 rokov - kúpiť akékoľvek tabakové výrobky. „Nová legislatíva má nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2025,“ uviedol v nedeľu úrad prezidenta Mohameda Muizzu v oficiálnom vyhlásení.



Postihy za porušenie zákona vláda bezprostredne neoznámila, no úradníci uviedli, že pracujú na zmene existujúcich zákonov o regulácii tabaku, aby boli v súlade s novými právnymi predpismi.



Maldivy v novembri zvýšili vekovú hranicu pre fajčenie z 18 na 21 rokov a zakázali dovoz elektronických a vape cigariet. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na turistov.



Podobný generačný zákon navrhli poslanci aj vo Veľkej Británii, kde je stále v legislatívnom procese. Ako prvá krajina prijal takýto zákon proti fajčeniu Nový Zéland, v novembri 2023 ho však zrušil, menej ako rok po jeho zavedení.