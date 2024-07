Maldivskú ministerku podozrivú z čiernej mágie je na slobode

Male 13. júla (TASR) - Bývalú maldivskú ministerku životného prostredia Fátimu Šamnaz Alí Salímovú, ktorú v júni polícia zadržala pre podozrenie, že proti prezidentovi Muhammadovi Muizzovi použila "čiernu mágiu", v sobotu prepustili z väzby. Oznámila to miestna polícia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Salímovú zadržali spolu s jej sestrou a ďalšou osobou. Ministerka po zadržaní odstúpila zo svojej funkcie.



Podľa miestnych médií bola obvinená z vykonávania "čiernej mágie" na prezidenta Muizzu, aby si získala priazeň jeho novej vlády.



Polícia dvakrát požiadala o predĺženie jej väzby. Policajný predstaviteľ pre AFP uviedol, že vyšetrovanie stále prebieha. Polícia a úrady nepotvrdili ani nevyvrátili povahu obvinení voči bývalej ministerke a trestný súd viedol pojednávania za zatvorenými dverami.



Čarodejníctvo nie je podľa maldivského trestného zákona trestným činom. V tomto ostrovnom štáte, kde väčšinu obyvateľov tvoria moslimovia, však za to hrozí šesť mesiacov väzenia podľa islamského práva.



Ľudia po celom súostroví pritom zvyknú praktikovať tradičné obrady vo viere, že im pomôžu získať výhodu alebo prípadne prekliať nepriateľa či protivníka.



Vlani v apríli dobodali na smrť ľudia svoju 62-ročnú susedu, ktorú obvinili z vykonávania obradov čiernej mágie. Polícia však napokon nenašla nijaké dôkazy, ktoré by svedčili o tom, že obeť praktizovala čarodejníctvo.



V roku 2012 zasiahla maldivská polícia proti opozičnému politickému zhromaždeniu po tom, čo obvinila organizátorov z hádzania "prekliateho kohúta" na policajtov, ktorí prehľadávali ich kancelárie.