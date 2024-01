Maldivy vyzvali Indiu, aby z krajiny stiahla svojich vojakov

Malé 14. januára (TASR) - Prezident ostrovnej republiky Maldivy Mohamed Muizzu vyzval v nedeľu na odsun indických jednotiek z krajiny do 15. marca. Vyslovil sa tak deň po návrate z Číny, kde podpísal viacero zmlúv. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Marcový termín bol stanovený počas nedeľných rokovaní s indickými predstaviteľmi na Maldivách, uviedol hlavný prezidentov poradca.



Na tomto súostroví ležiacom v Indickom oceáne v súčasnosti pôsobí približne 80 indických vojakov. Poskytujú pomoc pri obsluhe vojenského vybavenia, ktorý Maldivám poskytlo Naí Dillí, a pomáhajú pri humanitárnej činnosti v regióne, píše agentúra Reuters.



Indické ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že diplomati diskutovali o tom, ako nájsť "obojstranne funkčné riešenie", ktoré by umožnilo pokračovanie indických leteckých operácií poskytujúcich "humanitárne služby a lekárske evakuácie". Podľa rezortu sa uskutoční ešte ďalšie kolo rozhovorov.



Indická vláda tradične považuje Maldivy za oblasť svojho vplyvu. Muizzu, ktorý sa ujal funkcie minulý rok, sa vo voľbách presadil aj vďaka sľubu, že zabezpečí odsun indických jednotiek rozmiestnených na Maldivách. Po svojom zvolení však zmiernil protiindickú rétoriku a vyhlásil, že regionálnu rovnováhu nenaruší nahradením indických síl čínskymi.



Muizzu zamieril tento týždeň do Číny na svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii prezidenta. Čínska štátna televízna stanica CCTV uviedla, že príslušné dohody sa týkali "výstavby infraštruktúry, zdravotnej starostlivosti, nových zdrojoch energie, poľnohospodárstva a ochrany morského životného prostredia".