Maldivy zakážu Izraelčanom vstup do krajiny pre vojnu v Pásme Gazy

Malé 2. júna (TASR) - Maldivská vláda zakáže Izraelčanom vstup na svoje súostrovie v Indickom oceáne, ktoré je známe luxusnými letoviskami, keďže hnev verejnosti v tejto prevažne moslimskej krajine rastie v dôsledku vojny v palestínskom Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Kancelária maldivského prezidenta Mohameda Muizzua v nedeľu uviedla, že kabinet sa rozhodol zmeniť zákony, aby zabránil držiteľom izraelských pasov vstúpiť do krajiny, a zriadiť podvýbor, ktorý bude na tento proces dohliadať.



Kancelária ďalej Uviedla, že Muizzu vymenuje osobitného vyslanca, ktorý posúdi potreby Palestínčanov a začne kampaň na získavanie finančných prostriedkov.



Hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí Oren Marmorstein uviedol, že rezort diplomacie židovského štátu odporúča Izraelčanom, aby sa vyhli akýmkoľvek cestám na Maldivy - vrátane tých, ktorí majú zahraničné pasy, a tým, ktorí tam v súčasnosti sú, aby zvážili svoj odchod.



Minulý rok navštívilo Maldivy takmer 11.000 Izraelčanov, čo predstavovalo 0,6 percenta z celkového počtu turistov.



Peking aj Naí Dillí sa uchádzajú o priazeň Maldív, keďže títo dvaja giganti súperia o vplyv v indicko-pacifickom regióne. Muizzu, ktorého vlani zvolili do funkcie, sa zaviazal ukončiť politiku "India first". Došlo tak k ochladeniu vzťahov s touto krajinou.



Maldivy sú nielen obľúbenou dovolenkovou destináciou s luxusnými letoviskami, ale aj geopoliticky citlivým bodom, kde India a Čína súperia o mocenský vplyv. Reťaz 1192 koralových ostrovov pri rovníku tiež pretína dôležitá námorná trasa. Indická vláda považuje Maldivy za oblasť svojho vplyvu.



Muizzu sa vo voľbách presadil aj vďaka sľubu, že zabezpečí odsun indických jednotiek rozmiestnených na Maldivách. Po svojom zvolení však zmiernil protiindickú rétoriku a vyhlásil, že regionálnu rovnováhu nenaruší nahradením indických síl čínskymi.