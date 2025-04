Maldivy zákonom zakázali vstup Izraelčanom do krajiny

Malé 16. apríla (TASR) - Podľa najnovšej novely maldivského imigračného zákona nebude držiteľom izraelských pasov umožnený vstup do krajiny. Dôvodom je pokračujúca ofenzíva v Pásme Gazy, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Novelu schválil maldivský parlament v pondelok a prezident Mohamed Muizzu ju podpísal v utorok, uvádza vyhlásenie kancelárie prezidenta. Vláda sa na tomto kroku dohodla už pred takmer rokom, no finálny návrh predstavila až minulý týždeň.



„Ratifikácia zákona odráža pevný postoj vlády v reakcii na pokračujúce zverstvá a genocídu páchanú Izraelom na palestínskom ľude,“ vyhlásila kancelária prezidenta.



Maldivy sú malým súostrovím južne od Indie známym najmä pre svoje ikonické pláže s bielym pieskom. Oficiálnym štátnym náboženstvom je sunnitská odnož islamu a zákon zakazuje hlásať či praktizovať iné vierovyznania. Podľa najnovších štatistík vo februári 2025 Maldivy navštívilo celkovo 59 ľudí s izraelským pasom.



Izrael vydal ešte v decembri 2023 varovanie pred cestovaním na Maldivy, pričom sa odvolával na "protiizraelské nálady". V júni 2024 následne vydal odporučenie Izraelčanom vôbec do krajiny necestovať.