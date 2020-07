Traja ľudia zomreli pri náraze malého lietadla do domu v Nemecku

Essen 25. júla (TASR) - Traja ľudia prišli o život v sobotu v nemeckom meste Wesel v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, keď malé lietadlo narazilo do obytného domu. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu tamojšej polície.



Identita obetí zatiaľ nie je známa, a nevie sa ani to, či v dôsledku nehody zomrel aj pilot.



Pri nehode, ku ktorej došlo okolo 14.40 h, bolo ľahko zranené aj malé dieťa. Ako uviedol hovorca polície, našli ho hasiči počas obhliadky budovy a išlo zrejme o obyvateľa bytovky.



Podľa prvých informácií išlo o ultraľahké lietadlo s kapacitou pre dve osoby. Po tom, čo lietadlo narazilo do strechy domu, v ktorom sa nachádza päť bytov, začala strecha horieť. Požiar sa popoludní podarilo dostať pod kontrolu.



Záchranári našli neďaleko miesta nehody padák - polícia predpokladá, že išlo o núdzový padák z havarovaného lietadla.



Lietadlo vzlietlo podľa hovorcu polície zrejme z menšieho letiska v meste Marl.