Malé lietadlo sa zrútilo do záhrady, pilot neprežil

Štokholm 30. novembra (TASR) - Pilot zahynul pri nehode malého vrtuľového lietadla, ktoré sa v sobotu popoludní zrútilo do záhrady v meste Ronneby na juhovýchode Švédska. S odvolaním sa na vyjadrenie tamojšej polície o tom informovala agentúra AFP.



"Malé vrtuľové lietadlo sa zrútilo do záhrady domu v obytnej štvrti v meste Ronneby," skonštatoval pre AFP policajný hovorca Rickard Lundqvist.



Havarované lietadlo začalo horieť a do okolia sa z neho valil hustý kúdol dymu. Hasičom sa podľa vyjadrenia polície podarilo oheň pomerne rýchlo uhasiť.



Pri havárii prišiel o život pilot len lietadla a nikto ďalší ani neutrpel zranenia.



Podľa miestnych médií išlo o malé vrtuľové lietadlo typu DA20, aké sa často používajú napríklad aj v leteckých školách.