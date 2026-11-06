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Malé lietadlo sa zrútilo na diaľnicu: Zahynuli dvaja ľudia
Podľa polície neboli zasiahnuté žiadne vozidlá.
Autor TASR
Magdeburg 6. novembra (TASR) – Pri zrútení malého lietadla na diaľnicu v Nemecku zahynuli dvaja ľudia. Oznámila to miestna polícia s tým, že záchranári vytiahli z vraku dve telá ľudí, ktorí cestovali lietadlom. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a denníka Bild.
K havárii došlo na diaľnici A2 severovýchodne od mesta Magdeburg v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Podľa polície neboli zasiahnuté žiadne vozidlá. Ako a prečo sa lietadlo dostalo na diaľnicu, musí byť ešte objasnené, uviedol policajný hovorca. Diaľnicu v smere na Hannover uzavreli.
Na záberoch z miesta nehody vidno, ako lietadlo hasia zasahujúci hasiči. Veľká časť stroja je zničená. Podľa portálu Flightradar by malo ísť o dvojmiestne ultraľahké lietadlo Aerostyle Breezer, registrované v klube leteckých športov z mesta Kropp v Šlezvicku-Holštajnsku, z ktorého letiska štartovalo o 12.33 h. Havária sa odohrala pred 15.00 h.
K havárii došlo na diaľnici A2 severovýchodne od mesta Magdeburg v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Podľa polície neboli zasiahnuté žiadne vozidlá. Ako a prečo sa lietadlo dostalo na diaľnicu, musí byť ešte objasnené, uviedol policajný hovorca. Diaľnicu v smere na Hannover uzavreli.
Na záberoch z miesta nehody vidno, ako lietadlo hasia zasahujúci hasiči. Veľká časť stroja je zničená. Podľa portálu Flightradar by malo ísť o dvojmiestne ultraľahké lietadlo Aerostyle Breezer, registrované v klube leteckých športov z mesta Kropp v Šlezvicku-Holštajnsku, z ktorého letiska štartovalo o 12.33 h. Havária sa odohrala pred 15.00 h.