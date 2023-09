Mali: Islamisti zabili pri dvoch útokoch viac ako 60 ľudí

Bamako 8. septembra (TASR) – Najmenej 64 vojakov a civilistov prišlo o život pri dvoch útokoch islamistických bojovníkov v Mali. Oznámila to v noci na piatok vojenská vláda západoafrickej krajiny, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Teroristi podľa oznámenia vo štvrtok v meste Bamba na severovýchode krajiny napadli loď a armádny tábor. Zabili najmenej 49 civilistov a 15 vojakov. Podľa médií zahynulo tiež 50 islamistov. Malijská vláda vyhlásila trojdňový štátny smútok.



Mali, ktoré má približne 20 miliónov obyvateľov, zažilo od roku 2012 tri vojenské prevraty a je považované za veľmi nestabilnú krajinu.



Súčasná vojenská vláda, ktorá sa čoraz viac prikláňa k Rusku, sa moci chopila v roku 2021. V júni dôrazne žiadala, aby z Mali odišlo všetkých 12.000 príslušníkov stabilizačnej misie OSN (MINUSMA). Tá sa z krajiny stiahne podľa aktuálnych plánov do konca roka a svoje základe odovzdá miestnym bezpečnostným silám.



Misiu OSN zriadili po konflikte z roku 2012 s islamistickými extrémistami a tuaregskými povstalcami na severe Mali. Islamisti odvtedy rozšírili svoje aktivity do Burkiny Faso a Nigeru. Všetky tri krajiny majú v súčasnosti vojenské vlády a prerušili spojenectvo s bývalom koloniálnou veľmocou Francúzskom.