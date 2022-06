Malijská junta odložila návrat k civilnej vláde o dva roky

Bamako 7. júna (TASR) - Malijská vládnuca vojenská junta v pondelok oznámila, že návrat k civilnej vláde odkladá na marec 2024. Trvanie prechodného obdobia je "pevne stanovené 24 mesiacov od 26. marca 2022," uvádza sa v dekréte, ktorý podpísal vodca junty, plukovník Assimi Goita. S odvolaním sa na správy tamojších médií o tom informovala agentúra AFP.



Mali sa už zhruba dva roky zmieta v hlbokej politickej kríze, v rámci ktorej v krajine prebehli už dva vojenské prevraty. Aktuálna junta pod vedením plukovníka Goitu, ktorý bol vlani v máji vyhlásený za dočasného prezidenta, pôvodne sľubovala návrat k civilnej vláde už do februára 2022. To však nedodržala, za čo si vyslúžila sankcie od regionálnych partnerov.



Najnovším rozhodnutím sa možná perspektíva obnovenia civilnej vlády v Mali odkladá o minimálne ďalšie dva roky. Politická nestabilita v Mali pritom negatívne ovplyvňuje bezpečnostnú situáciu v celom okolitom regióne.



Tento veľký západoafrický štát totiž už od roku 2012 bojuje proti povstaniu džihádistov napojených na sieť al-Káida a organizáciu Islamský štát. Boje sa z Mali rozšírili už aj do susedného Nigeru a Burkiny Faso.