Malijská Junta oznámila, že prestáva dodržiavať dohody s Francúzskom

Bamako 3. mája (TASR) - Malijská vojenská junta v pondelok oznámila, že prestáva dodržiavať obranné dohody s Francúzskom. Junta slovne odsúdila "zjavné narušenie" svojej národnej zvrchovanosti francúzskymi vojakmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Hovorca junty vo vyhlásení v televízii povedal, že vláda Mali už nejaký čas s ľútosťou zaznamenáva hlboké zhoršovanie sa v oblasti vojenskej spolupráce s Francúzskom. Hovorca pripomenul viaceré prípady, keď francúzske sily narušili vzdušný priestor Mali.



Takisto pripomenul rozhodnutie Francúzska z júna minulého roka o ukončení spoločných operácií s malijskými silami i februárové rozhodnutie o postupnom sťahovaní francúzskych jednotiek z tejto africkej krajiny.



Úrady Mali oznámili, že o rozhodnutí prestať dodržiavať dohody už informovali Paríž. Francúzsko sa k tomuto oznámeniu junty ešte nevyjadrilo, píše AFP.



Rozsiahle oblasti Mali sú mimo kontroly tamojšej vlády v dôsledku krvavého konfliktu, ktorý sa začal v roku 2012 a neskôr sa rozšíril do susedných krajín Burkina Faso a Niger.



Francúzsko vyslalo v roku 2013 do Mali svojich vojakov. Tým sa najskôr darilo odrážať útoky džihádistov, konflikt však aj napriek ich prítomnosti v krajine neskôr narastal.



Mali a Francúzsko dohody o obrane podpísali rok po tom, ako Francúzsko do tejto africkej krajiny vyslalo svojich vojakov, píše AFP. Tí mali malijskej armáde pomáhali zastaviť ofenzívu džihádistov.



V tejto africkej krajine v súčasnosti vládne vojenská junta, ktorá sa chopila moci pri prevrate v roku 2020. Junta pôvodne sľúbila obnoviť civilnú vládu, no nesplnila predchádzajúci záväzok voči Hospodárskemu spoločenstvu západoafrických štátov (ECOWAS) usporiadať voľby vo februári tohto roku. ECOWAS preto voči členom junty zaviedlo sankcie.



Vzťahy medzi Francúzskom a Mali sa ochladili po tom, ako junta nesplnila záväzok stanoviť časový plán na obnovu civilnej vlády a návrat k demokracii. Francúzsko malijský režim takisto obviňuje z blízkych vzťahov s Kremľom, pripomína AFP.