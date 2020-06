Unesený líder malijskej opozície je údajne nažive

Bamako 17. júna (TASR) – Malijský opozičný líder Soumaila Cissé, ktorého uniesli ozbrojenci počas kampane pred marcovými voľbami, je nažive. Oznámil to malijský prezident Ibrahim Boubacar Keita.



Podľa prezidenta má vláda dôkaz, že Cissé je aj po niekoľkých mesiacoch v zajatí stále nažive. „Vieme, kto sú jeho únoscovia, a ak to Boh umožní, čoskoro sa vráti," cituje Keitu agentúra AFP.



Bývalý minister financií a prezidentský kandidát Cissé je lídrom opozičnej Únie pre republiku a demokraciu. Neznámi ozbrojenci ho uniesli 25. marca, keď v rámci kampane navštívil strednú časť Mali, ktorá je centrom operácií džihádistov.



Bezpečnostné zložky odvtedy podozrievali z únosu práve džihádistov napojených na al-Káidu.



Severnej časti Mali sa v roku 2012 zmocnili tuaregskí povstalci a následne militantní džihádisti. Oblasť sa tak stala základňou pre útoky islamistov v rozsiahlych oblastiach Sahelu a Sahary. Konflikt sa odvtedy rozšíril i do susedných štátov Burkiny Faso a Nigeru a vyžiadal si tisíce obetí na životoch.