Bamako 17. septembra (TASR) – Západoafrické štáty Mali, Niger a Burkina Faso vytvorili obranné spojenectvo. Uviedol to v sobotu dočasný malijský prezident Assimi Goita, informuje TASR na základe správy agentúry DPA



Tieto tri štáty majú vojenské vlády po prevratoch, ktoré vyvolali obavy o budúcnosť demokracie v regióne.



Malijský líder oznámil podpísanie dokumentu o vytvorení tzv. Aliancie štátov Sahelu (AES). Cieľom je podľa neho vytvoriť architektúru kolektívnej obrany a vzájomnej podpory signatárov.



Trojica krajín prisľúbila bojovať proti terorizmu a organizovanému zločinu, uviedol Goita. "Akékoľvek narušenie zvrchovanosti a územnej celistvosti jednej alebo viacerých zmluvných strán bude považované za útok na ďalšie zmluvné strany a bude zaväzovať všetky zmluvné strany, aby poskytli pomoc a nápravu... vrátane použitia ozbrojených síl."



Na podpísaní dokumentu sa podľa zverejnených fotografií zúčastnil aj dočasný prezident Burkiny Faso Ibrahim Traoré a de facto líder Nigeru Abdourahmane Tchiani.



Mali, Burkina Faso a Niger dlho bojujú s islamistickými teroristickými skupinami, ktoré uskutočňujú krvavé útoky na civilistov a rozširujú územia pod svojou kontrolou.



V Nigeri sa armáda chopila moci v júli. V Burkine Faso nastal prevrat vlani a posledný prevrat v Mali sa odohral v roku 2021.



Mali a Burkina Faso podporili nových lídrov Nigeru po tom, ako Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) pohrozilo vojenským zásahom na obnovenie ústavného poriadku.



Tieto tri štáty sa tiež odkláňajú od bývalej koloniálnej mocnosti Francúzska, ktoré im poskytovalo vojenskú pomoc a podporu v boji proti terorizmu.



Mali v čoraz väčšej miere spolupracuje so žoldniermi ruskej Vagnerovej skupiny. Z krajiny sa do konca roka stiahne stabilizačná misia OSN (MINUSMA) a hrozí tam aj opätovný konflikt so separatistickou skupinou Tuaregov.