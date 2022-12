Ozbrojenci v Mali zabili dvoch policajtov z mierovej misie OSN

Bamako 17. decembra (TASR) - Neznámi útočníci v piatok zastrelili v Mali dvoch policajtov z mierovej misie OSN a štyroch ďalších zranili. TASR prevzala informáciu od agentúry AFP.



"Ozbrojenci zaútočili, keď policajti hliadkovali neďaleko mesta Timbuktu na severe Mali. Dvaja policajti, z ktorých jedna bola žena, prišli o život a ďalší štyria boli zranení, z toho jeden vážne," uviedli predstavitelia misie MINUSMA a "dôrazne odsúdili" krviprelievanie.



V roku 2012 vypuklo v Mali džihádistické povstanie, a to na severe krajiny, odkiaľ sa postupne rozšírilo do centrálnych oblastí Mali i do susedného Nigeru a Burkiny Faso. Tisíce ľudí bolo zabitých a státisíce utiekli zo svojich domovov.



MINUSMA – integrovaná stabilizačná misia OSN v Mali – bola spustená v roku 2013 s cieľom pomôcť Mali, jednej z najchudobnejších krajín sveta, reagovať na útoky džihádistov. Je zároveň jednou z najväčších mierových operácií OSN. Podľa štatistiky bolo v nej k máju tohto roku nasadených postupne 17.612 vojakov, policajtov, civilistov a dobrovoľníkov.



Viaceré krajiny už ohlásili stiahnutie svojich vojakov z mierovej misie. Nemecko vo štvrtok uviedlo, že jeho sily zostanú v Mali v rámci misie MINUSMA do roku 2024, iba ak im junta dovolí slobodne pôsobiť v krajine a ak sa v nej uskutočnia voľby. Nemecko má v Mali momentálne asi 1100 vojakov.