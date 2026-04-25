< sekcia Zahraničie
Mali: Ozbrojenci zaútočili na vojenské objekty v Bamaku
Nepretržitá streľba a dva hlasné výbuchy sa v sobotu ráno ozývali neďaleko medzinárodného letiska v metropole Mali.
Autor TASR
Bamako 25. apríla (TASR) - Zatiaľ neidentifikovaní ozbrojenci v sobotu zaútočili na vojenské kasárne v malijskom hlavnom meste Bamako a v ďalších oblastiach tejto západoafrickej krajiny. Armáda uviedla, že bojuje proti „teroristickým skupinám“. Svedkovia podľa agentúry AFP hlásili streľbu vo viacerých mestách. Agentúra Reuters napísala, že ide o zrejme koordinovaný útok, na ktorom sa podieľa viacero skupín, informuje TASR.
Nepretržitá streľba a dva hlasné výbuchy sa v sobotu ráno ozývali neďaleko medzinárodného letiska v metropole Mali. Letisko vzdialené asi 15 kilometrov od centra Bamaka susedí s hlavnou leteckou základňou, ktorú využívajú malijské vzdušné sily.
V blízkosti reportér agentúry AP a obyvatelia tiež zazreli niekoľko vrtuľníkov, zatiaľ čo v oblasti boli nasadení vojaci, aby zablokovali cesty. Približne v tom istom čase došlo k podobným incidentom aj v meste Sévaré v strednej časti Mali, ako aj v mestách Kidal a Gao na severe.
„Teroristické skupiny, ktorých totožnosť zatiaľ nebola zistená, dnes skoro ráno zaútočili na niektoré miesta a kasárne v hlavnom meste a vo vnútrozemí,“ uviedla armáda vo vyhlásení citovanom AFP s tým, že boje pokračujú. K útoku sa zatiaľ neprihlásila žiadna ozbrojená skupina. Armáda vyzvala obyvateľov, aby zachovali pokoj.
Medzitým na sociálnych sieťach oznámila povstalecká skupina Front za oslobodenie Azawádu (FLA), že jej sily prevzali kontrolu nad viacerými pozíciami v Kidale a Gao. Reuters uviedla, že túto informáciu nedokázala nezávisle overiť. Podľa zdrojov agentúry bola do sobotňajších útokov zapojená aj džihádistická Skupina na podporu islamu a moslimov (JNIM), tá sa k tomu ale bezprostredne neprihlásila.
Od augusta 2020, keď armáda zosadila zvoleného prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu, zažilo Mali dva vojenské prevraty. Okrem toho tento západoafrický štát od roku 2012 bojuje na severe a v centrálnej časti proti džihádistickému povstaniu skupín napojených na sieť al-Káida a skupinu Islamský štát. Tieto boje sa z Mali rozšírili aj do susedného Nigeru a Burkiny Faso, v ktorých taktiež došlo k prevratom.
Vojenské junty, ktoré sa chopili moci, sa následne namiesto západných spojencov obrátili na Rusko so žiadosťou o pomoc v boji proti militantom, píše AP. Bezpečnostná situácia sa však vo všetkých troch krajinách v poslednom období podľa analytikov zhoršila; militanti tam spáchali rekordný počet útokov. V roku 2024 sa skupina napojená na al-Káidu prihlásila k útoku na letisko a vojenský výcvikový tábor v Bamaku, pri ktorom zahynuli desiatky ľudí.
Nepretržitá streľba a dva hlasné výbuchy sa v sobotu ráno ozývali neďaleko medzinárodného letiska v metropole Mali. Letisko vzdialené asi 15 kilometrov od centra Bamaka susedí s hlavnou leteckou základňou, ktorú využívajú malijské vzdušné sily.
V blízkosti reportér agentúry AP a obyvatelia tiež zazreli niekoľko vrtuľníkov, zatiaľ čo v oblasti boli nasadení vojaci, aby zablokovali cesty. Približne v tom istom čase došlo k podobným incidentom aj v meste Sévaré v strednej časti Mali, ako aj v mestách Kidal a Gao na severe.
„Teroristické skupiny, ktorých totožnosť zatiaľ nebola zistená, dnes skoro ráno zaútočili na niektoré miesta a kasárne v hlavnom meste a vo vnútrozemí,“ uviedla armáda vo vyhlásení citovanom AFP s tým, že boje pokračujú. K útoku sa zatiaľ neprihlásila žiadna ozbrojená skupina. Armáda vyzvala obyvateľov, aby zachovali pokoj.
Medzitým na sociálnych sieťach oznámila povstalecká skupina Front za oslobodenie Azawádu (FLA), že jej sily prevzali kontrolu nad viacerými pozíciami v Kidale a Gao. Reuters uviedla, že túto informáciu nedokázala nezávisle overiť. Podľa zdrojov agentúry bola do sobotňajších útokov zapojená aj džihádistická Skupina na podporu islamu a moslimov (JNIM), tá sa k tomu ale bezprostredne neprihlásila.
Od augusta 2020, keď armáda zosadila zvoleného prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu, zažilo Mali dva vojenské prevraty. Okrem toho tento západoafrický štát od roku 2012 bojuje na severe a v centrálnej časti proti džihádistickému povstaniu skupín napojených na sieť al-Káida a skupinu Islamský štát. Tieto boje sa z Mali rozšírili aj do susedného Nigeru a Burkiny Faso, v ktorých taktiež došlo k prevratom.
Vojenské junty, ktoré sa chopili moci, sa následne namiesto západných spojencov obrátili na Rusko so žiadosťou o pomoc v boji proti militantom, píše AP. Bezpečnostná situácia sa však vo všetkých troch krajinách v poslednom období podľa analytikov zhoršila; militanti tam spáchali rekordný počet útokov. V roku 2024 sa skupina napojená na al-Káidu prihlásila k útoku na letisko a vojenský výcvikový tábor v Bamaku, pri ktorom zahynuli desiatky ľudí.