Explóziu v Mali neprežilo sedem príslušníkov mierových jednotiek OSN

Bamako 9. decembra (TASR) - V dôsledku explózie v Mali zahynulo sedem príslušníkov mierových jednotiek Organizácie Spojených národov (OSN) a ďalší traja utrpeli vážne zranenia. V stredu večer to na sociálnej sieti Twitter oznámila mierotvorná misia OSN v Mali (MINUSMA), informovala agentúra Reuters.



Výbušné zariadenie zasiahlo konvoj medzi mestami Douentza a Sévaré v oblasti, v ktorej operujú skupiny napojené na teroristické organizácie al-Káida a Islamský štát. Žiadna z týchto skupín sa v stredu k útoku neprihlásila.



Generálny tajomník OSN Antonio Guterres rázne odsúdil útok na konvoj. "(Guterres ) vyzýva malijské úrady, aby vynaložili snahu na identifikovanie páchateľov týchto útokov a mohli byť tak rýchlo predvedení pred súd," uviedol Guterresov hovorca Stephane Dujarric.



Mali, jedna z najväčších a najchudobnejších afrických krajín, sa snaží potlačiť islamistické vzbúrenecké hnutie, ktoré prvýkrát vypuklo na severe krajiny v roku 2012 a odvtedy si vyžiadalo tisíce životov v radoch armády i civilistov.



Napriek prítomnosti tisícov francúzskych vojakov i jednotiek Organizácie spojených národov (OSN) zachvátil konflikt strednú časť Mali a rozšíril sa aj do susedných štátov Burkina Faso a Niger.



MINUSMA vyslala do Mali viac ako 13.000 vojakov v snahe dostať pod kontrolu násilie na severe a v strede krajiny. Od roku 2013 však táto misia zaznamenala vo svojich radoch viac ako 230 smrteľných zranení a stala sa z nej mierotvorná misia OSN s najväčším počtom úmrtí, píše Reuters.