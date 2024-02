PÁD AUTOBUSU Z MOSTA: Zahynulo najmenej 31 ľudí

Bamako 28. februára (TASR) - Prinajmenšom 31 ľudí prišlo v utorok o život pri nehode autobusu na juhu Mali. Autobus, ktorý smeroval do susednej Burkiny Faso, sa zrútil z mosta. Oznámilo to tamojšie ministerstvo dopravy, informuje TASR podľa agentúry AFP.



K nehode došlo okolo 17.00 h miestneho času (18.00 h SEČ) na moste cez rieku Bagoé. "Autobus... smerujúci z obce Kéniéba do Burkiny Faso, spadol z mosta. Pravdepodobnou príčinou bola šoférova strata kontroly nad vozidlom," uviedlo ministerstvo.



K dopravným nehodám dochádza v Mali pomerne často, mnohé tamojšie diaľnice, cesty, ale aj samotné vozidlá sú totiž vo veľmi zlom stave. Len minulý týždeň si v strednej časti tejto západoafrickej krajiny vyžiadala zrážka autobusu s kamiónom 15 obetí na životoch a 46 zranených.