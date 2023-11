V Mali uneseného nemeckého misionára po roku prepustili na slobodu

Kapské Mesto 27. novembra (TASR) - Nemecké ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo v pondelok prepustenie nemeckého kňaza Hansa-Joachima Lohreho, ktorého uniesli pred rokom v Mali. Informovala o tom agentúra DPA.



Katolícky duchovný, ktorý pochádza zo spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, sa už vrátil do Nemecka. Podľa humanitárnej organizácie Kirche in Not prepustili misionára v Mali v nedeľu v ranných hodinách.



Neznámi útočníci ho uniesli 20. novembra minulého roka počas cesty na nedeľnú omšu v malijskom hlavnom meste Bamako. K zodpovednosti za tento únos sa doposiaľ nik neprihlásil.



Podľa humanitárnych organizácií sa duchovenstvo v Mali, Nigérii a Konžskej demokratickej republike (KDR) opakovane stáva obeťou únosov či vrážd.



V Mali je aktívnych viacero islamistických teroristických zoskupení; niektoré z nich sú napojené na teroristickú sieť al-Káida či džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS).



Lohre, ktorý pracoval ako misionár kolínskej arcidiecézy v Afrike, v tejto západoafrickej krajine strávil približne 30 rokov. V Bamako viedol islamsko-kresťanský inštitút a venoval sa medzináboženskému dialógu. V Mali je od prevratu v roku 2021 pri moci vojenská junta.