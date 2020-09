Mali: Vymenovali dočasného premiéra

Bamako 27. septembra (TASR) - Dočasným premiérom Mali sa stal bývalý minister zahraničných vecí Moctar Ouane. Do funkcie ho vymenoval dočasný prezident Bah Ndaw, oznámila v nedeľu tamojšia štátna televízia.



Podľa agentúry AFP pôsobil 64-ročný Ouane ako minister zahraničia v rokoch 2004 až 2011; za vlády vtedajšieho prezidenta Amadoua Toumaniho Tourého.



Vládnuca junta v pondelok zvolila za dočasného prezidenta exministra obrany Baha Ndawa, ktorý bude spoločne s prechodnou vládou pri moci do usporiadania nových volieb a obnovenia civilnej vlády v Mali. Viceprezidentom sa stal Assimi Goita, vodca junty, ktorá sa v auguste chopila moci.



Junta súhlasila s vytvorením prechodnej vlády na čele s vojakom alebo civilistom. Vláda by pôsobila 18 mesiacov a pripravila cestu k novým voľbám.



Vojenská junta, ktorá si hovorí Národný výbor pre spásu ľudu (CNSP), 18. augusta zatkla prezidenta krajiny Ibrahima Boubacara Keitu a prevzala v Mali moc.



Prevrat sa uskutočnil po rozsiahlych protestoch, ktoré sa v Mali konali od začiatku júna. Ich účastníci žiadali odstúpenie prezidenta, ktorého obviňovali zo zastrašovania a kupovania hlasov počas aprílových parlamentných volieb.



Prevrat odsúdili susedné krajiny aj Francúzsko. Všetky strany vyzvali juntu na rýchle odovzdanie moci. Tá ihneď po úspešnom prevrate prisľúbila usporiadanie nových volieb v "rozumnom čase".