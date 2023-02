Vysoký komisár OSN odsúdil vyhostenie vedúceho misie MINUSMA z Mali

Ženeva 7. februára (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v pondelok odsúdil rozhodnutie malijskej junty, ktorá z krajiny vyhostila vedúceho tamojšej misie OSN. Podľa Türka bola jeho práca v Mali "dôležitejšia než kedykoľvek predtým". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Na základe rozhodnutia malijského ministerstva zahraničných vecí sa vedúci sekcie misie MINUSMA pre ľudské práva Guillaume Ngefa Atonodok Andali stal v Mali nežiaducou osobou. Andali bol obvinený z "destabilizujúcich a podvratných" činov a zaujatosti, keďže údajne ignoroval štátnych predstaviteľov a inštitúcie.



"Je mi veľmi ľúto, že malijskí predstavitelia sa rozhodli vyhlásiť Guillauma Ngefu za nežiaducu osobu a dali mu 48 hodín na to, aby krajinu opustil. Tiež ma veľmi znepokojilo zastrašovanie a obťažovanie, ktorému musel čeliť na sociálnych sieťach," uviedol Türk.



Komisár dodal, že "zamestnanci OSN by nikdy nemali byť terčom vyhrážok či sankcií len za to, že si robia svoju prácu, ktorá je v súlade s Chartou OSN". Vyzval tiež malijských predstaviteľov, aby svoje rozhodnutie odvolali, keďže podľa predpisov OSN nie je možné, aby bol zástupca tejto organizácie vyhlásený za nežiaducu osobu.



Misiu MINUSMA vytvorili v roku 2013 v snahe stabilizovať Mali vo svetle rastúcej hrozby džihádistov. K jej úlohám patrí aj ochrana civilistov, podpora mierového úsilia a ochrana ľudských práv. Hoci mandát misie obnovili v roku 2019, zhoršujúca sa bezpečnostná situácia vyvolala v Mali i zahraničí pochybnosti, či má zmysel v nej pokračovať. Viaceré zúčastnené krajiny sa z nej už stiahli alebo to plánujú.



Agentúra AFP pripomína, že v pondelok do Mali pricestoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na rokovania s tamojšou vojenskou juntou, ktorá sa snaží získať od Moskvy pomoc v boji proti islamistickým povstaniam. Ide o tretiu Lavrovovu návštevu v Afrike od vlaňajšieho júla, keďže Rusko sa snaží na africkom kontinente posilniť svoju pozíciu.



Návšteva Lavrova v Mali by mala "posilniť bezpečnostnú a ekonomickú spoluprácu" medzi oboma krajinami, uviedlo malijské ministerstvo zahraničných vecí.