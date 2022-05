Mali vystúpilo z regionálnej skupiny bojujúcej proti džihádistom

Bamako 16. mája (TASR) – Západoafrický štát Mali v nedeľu oznámil, že vystupuje z regionálnej vojenskej aliancie bojujúcej proti džihádistom, známej ako G5 Sahel. Na tej sa podieľajú aj Čad, Mauritánia, Niger a Burkina Faso. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Malijská vojenská vláda vo večernom vyhlásení, ktoré prečítali v štátnej televízii, uviedla, že vystupuje "zo všetkých orgánov a útvarov G5 Sahel vrátane spoločných vojenských síl". Dôvodom je podľa nej to, že nemenované zahraničné veľmoci toto zoskupenie využívali na svoje ciele.



Vystúpenie prichádza v čase značného politického napätia medzi Mali a Francúzskom. V západoafrickej krajine s približne 20 miliónmi obyvateľov armáda vlani v máji zosadila prechodnú vládu, ktorá mala byť vo funkcii do volieb 27. februára 2022. Vodca pučistov Assimi Goita sa nechal vyhlásiť za dočasného prezidenta a chce voľby vyhlásiť až v horizonte najbližších piatich rokov. Jeho junta okrem toho udržiava úzke kontakty s Ruskom a údajne najala žoldnierov z tzv. Vagnerovej skupiny.



V zóne Sahelu, ktorá sa rozprestiera na južnom okraji púšte Sahara od Atlantiku po Červené more, sú aktívne viaceré ozbrojené skupiny. Niektoré prisahali vernosť teroristickým organizáciám Islamský štát (IS) alebo al-Káida, pripomína DPA.



Skupina G5 Sahel vznikla v roku 2014 a jej spoločné sily bojujú proti džihádistom od roku 2017, dopĺňa agentúra AFP. Na boji proti teroristom a zločincom v Saheli sa podieľa aj medzinárodná vojenská misia v Mali. Stabilizačná misia OSN (MINUSMA) je už roky považovaná za najnebezpečnejšiu misiu svetovej organizácie.