Maliar Gerhard Richter bojuje o záchranu kolínskej umeleckej knižnice

Kolín nad Rýnom 7. januára (TASR) - Nemecký maliar Gerhard Richter sa zapojil do úsilia o záchranu renomovanej knižnice vo svojom rodnom meste Kolín nad Rýnom. "Umelecká a muzeálna knižnica je nevyčerpateľným zdrojom poznania a inšpirácie," uviedol v utorok 92-ročný umelec, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Umelecká a muzeálna knižnica mesta Kolín (KMB) je jednou z najväčších verejných knižníc moderného umenia a fotografie na svete. Obsahuje viac ako 550.000 zväzkov. Od 1. júla však musí opustiť svoje sídlo v tomto západonemeckom meste a nové miesto sa pre ňu zatiaľ nenašlo.



Organizátori iniciatívy s názvom "Zachráňme KMB!" sa obávajú, že zväzky budú zatiaľ uskladnené, čím sa knižnica fakticky zatvorí. Iniciatíva to označuje za "kultúrnu katastrofu".



"Ako občan Kolína som hrdý na to, že mesto má tento bohatý poklad, ktorý denne aktívne využíva množstvo ľudí zaujímajúcich sa o umenie - profesionálov aj amatérov," povedal Richter, všeobecne považovaný za jedného z najvplyvnejších svetových maliarov súčasnosti.



Hovorkyňa mesta podľa DPA uviedla, že momentálne sa prerokúva návrh uznesenia mestskej rady o prenájme nových priestorov pre túto knižnicu.