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Malijská armáda a jej ruskí spojenci ovládli základňu na severe Mali
Základňa Anéfis leží medzi mestami Kidal, ovládaným separatistami, a Gao, ktoré je pod kontrolou malijskej vojenskej junty.
Autor TASR
Bamako 10. júla (TASR) - Malijská armáda v piatok uviedla, že po intenzívnych bojoch prerazila blokádu strategickej vojenskej základne Anéfis na severe krajiny, ktorú obkľúčili tuaregskí separatisti a islamistickí militanti napojení na teroristickú sieť al-Káida. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a Reuters.
Základňa Anéfis leží medzi mestami Kidal, ovládaným separatistami, a Gao, ktoré je pod kontrolou malijskej vojenskej junty.
Separatistický Front za oslobodenie Azawadu (FLA) vo štvrtok informoval, že zaútočil na veľký konvoj malijskej armády, jej spojencov z ruského polovojenského Afrického zboru (Africa Corps) a miestnych milícií, čím základňu odrezal od zásobovania. V piatok však FLA priznal, že jeho vojaci sa po intenzívnych bojoch z oblasti stiahli zo strategických dôvodov a s cieľom zabrániť civilným obetiam. Hovorca FLA uviedol, že malijskej armáde údajne prišli na pomoc jednotky armád Nigeru a Burkiny Faso.
AP doplnila, že obe strany konfliktu tvrdia, že protivníkovi - vrátane ruského Afrického zboru - spôsobili citeľné strany na živej sile. Tieto tvrdenia však nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov.
FLA spolu s džihádistickou Skupinou na podporu islamu a moslimov (JNIM) minulý týždeň podnikli sériu útokov na viaceré mestá na severe Mali vrátane Gaa a fakticky obkľúčili základňu Anéfis. Prvý konvoj vyslaný na jej odblokovanie podľa separatistov padol v nedeľu do pasce.
Mali dlhodobo čelí povstaniu islamistických skupín napojených na sieť al-Káida a organizáciu Islamský štát, ako aj ozbrojenému odporu tuaregských separatistov, ktorí sa usilujú o vytvorenie nezávislého štátu Azawad na severe krajiny.
Od vojenských prevratov v rokoch 2020 a 2021 Mali vedie vojenská junta, ktorá sľubovala, že v krajine sužovanej ozbrojenými konfliktmi od roku 2012, obnoví bezpečnosť. Napriek tomu sa bezpečnostná situácia na severe naďalej zhoršuje.
Po vojenských prevratoch sa vládnuce junty v Mali, Nigeri a Burkine Faso odvrátili od svojich západných partnerov a pri boji proti islamistom sa opierajú o podporu Ruska. Napriek tomu sa situácia v regióne Sahel naďalej zhoršuje a útoky militantov pribúdajú. Organizácie na ochranu ľudských práv zároveň obviňujú vládne jednotky aj ruských žoldnierov zo zabíjania civilistov podozrivých zo spolupráce s povstalcami.
Základňa Anéfis leží medzi mestami Kidal, ovládaným separatistami, a Gao, ktoré je pod kontrolou malijskej vojenskej junty.
Separatistický Front za oslobodenie Azawadu (FLA) vo štvrtok informoval, že zaútočil na veľký konvoj malijskej armády, jej spojencov z ruského polovojenského Afrického zboru (Africa Corps) a miestnych milícií, čím základňu odrezal od zásobovania. V piatok však FLA priznal, že jeho vojaci sa po intenzívnych bojoch z oblasti stiahli zo strategických dôvodov a s cieľom zabrániť civilným obetiam. Hovorca FLA uviedol, že malijskej armáde údajne prišli na pomoc jednotky armád Nigeru a Burkiny Faso.
AP doplnila, že obe strany konfliktu tvrdia, že protivníkovi - vrátane ruského Afrického zboru - spôsobili citeľné strany na živej sile. Tieto tvrdenia však nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov.
FLA spolu s džihádistickou Skupinou na podporu islamu a moslimov (JNIM) minulý týždeň podnikli sériu útokov na viaceré mestá na severe Mali vrátane Gaa a fakticky obkľúčili základňu Anéfis. Prvý konvoj vyslaný na jej odblokovanie podľa separatistov padol v nedeľu do pasce.
Mali dlhodobo čelí povstaniu islamistických skupín napojených na sieť al-Káida a organizáciu Islamský štát, ako aj ozbrojenému odporu tuaregských separatistov, ktorí sa usilujú o vytvorenie nezávislého štátu Azawad na severe krajiny.
Od vojenských prevratov v rokoch 2020 a 2021 Mali vedie vojenská junta, ktorá sľubovala, že v krajine sužovanej ozbrojenými konfliktmi od roku 2012, obnoví bezpečnosť. Napriek tomu sa bezpečnostná situácia na severe naďalej zhoršuje.
Po vojenských prevratoch sa vládnuce junty v Mali, Nigeri a Burkine Faso odvrátili od svojich západných partnerov a pri boji proti islamistom sa opierajú o podporu Ruska. Napriek tomu sa situácia v regióne Sahel naďalej zhoršuje a útoky militantov pribúdajú. Organizácie na ochranu ľudských práv zároveň obviňujú vládne jednotky aj ruských žoldnierov zo zabíjania civilistov podozrivých zo spolupráce s povstalcami.