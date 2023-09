Malijská junta oznámila odklad budúcoročných prezidentských volieb

Bamako 25. septembra (TASR) - Vládnuca junta v Mali v pondelok oznámila odklad prezidentských volieb naplánovaných na február budúceho roku.



Hovorca vlády Abdoulaye Maiga spresnil, že dve kolá volieb, ktoré boli pôvodne naplánované na 4. a 18. februára 2024, "budú z technických dôvodov" o nejaký čas odložené.



Ako vo svojej správe napísala agentúra AFP, cieľom volieb bolo, aby sa k moci v západoafrickej krajine vrátili civilisti.



Od augusta 2020 zažil africký štát Mali už dva vojenské prevraty.



Okrem toho Mali od roku 2012 bojuje na severe a v centrálnej časti proti džihádistickému povstaniu skupín napojených na sieť al-Káida a skupinu Islamský štát. Tieto boje sa z Mali rozšírili aj do susedného Nigeru a Burkiny Faso.



Malijská vláda sa v boji proti džihádistom rozišla so svojím tradičným partnerom - Francúzskom - a nadviazala užšie vzťahy s Ruskom.



Vojenská junta sa zaviazala vrátiť moc do rúk civilistov do februára roku 2022. Tento časový plán však nedodržala a lehotu na odovzdanie moci si predĺžila, za čo si vyslúžila sankcie od regionálnych partnerov.