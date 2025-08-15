< sekcia Zahraničie
Malijská junta tvrdí, že zmarila pokus o prevrat
Vojenská junta sa zaviazala vrátiť moc do rúk civilistov do februára roku 2022.
Autor TASR
Douala 15. augusta (TASR) - Prechodná vojenská vláda v africkom štáte Mali oznámila, že po údajnom pokuse o prevrat zadržala niekoľko ľudí vrátane francúzskeho občana. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Vo vyhlásení prečítanom v štátnej televízii minister vnútornej bezpečnosti generál Daoud Aly Mohammedine uviedol, že situáciu v Mali sa pokúsila destabilizovať skupina vojakov a civilistov s podporou zo zahraničia. K zadržaniu podozrivých osôb došlo v posledných dňoch.
Medzi údajne vyše 50 zadržanými je aj brigádny generál Abass Dembélé, bývalý guvernér regiónu Mopti, brigádny generál Néma Sagara a niekoľko dôstojníkov a poddôstojníkov malijských ozbrojených síl.
Junta tvrdí, že zadržaný francúzsky občan konal v mene francúzskej tajnej služby. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí sa k údajnému zadržaniu ani k obvineniu zo zahraničného zasahovania bezprostredne nevyjadrilo, doplnila AFP.
Od augusta 2020, keď armáda zosadila zvoleného prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu, zažil africký štát Mali dva vojenské prevraty.
Okrem toho tento západoafrický štát od roku 2012 bojuje na severe a v centrálnej časti proti džihádistickému povstaniu skupín napojených na sieť al-Káida a skupinu Islamský štát. Tieto boje sa z Mali rozšírili aj do susedného Nigeru a Burkiny Faso.
Malijská vláda sa v boji proti džihádistom rozišla so svojím tradičným partnerom - Francúzskom - a nadviazala užšie vzťahy s Ruskom.
Vojenská junta sa zaviazala vrátiť moc do rúk civilistov do februára roku 2022. Tento časový plán však nedodržala a lehotu na odovzdanie moci si predĺžila, za čo si vyslúžila sankcie od regionálnych partnerov.
Mali patrí k tým krajinám západnej Afriky, kde vojenské prevraty zo začiatku 20. rokov 21. storočia viedli k zmene ich geopolitickej orientácie na východ.
