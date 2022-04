Malijská vláda obvinila Francúzsko zo špehovania a podvratnej činnosti

Bamako 27. apríla (TASR) - Malijská vláda obvinila v utorok francúzsku armádu zo "špehovania" a "podvratnej činnosti". Reagovala tak na video natočené francúzskym dronom, ktoré podľa Paríža zachytáva, ako ruskí žoldnieri v Mali pochovávajú mŕtve telá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Okrem špionáže sa francúzske sily previnili aj podvratnou činnosťou tým, že zverejnili sfalšované záznamy, ktorých cieľom bolo obviniť (malijských vojakov) zo zodpovednosti za zabíjanie civilistov," uviedla vo vyhlásení malijská vláda.



Dané video bolo nahrané z dronu a zachytáva vojakov bielej pleti - francúzska armáda ich údajne identifikovala aj na iných miestach -, ako neďaleko vojenskej základne Gossi manipulujú s mŕtvymi telami a zasypávajú ich pieskom. Podľa francúzskej armády sa mal tento masový hrob použiť na obvinenie jej vojakov zo spáchania násilností. Francúzska vláda tvrdí, že takýto scenár je typický pre tzv. Vagnerovu armádu a bol použitý aj v Stredoafrickej republike, kde títo ruskí žoldnieri pôsobili tiež.



Malijská armáda v utorok oznámila, že spustila vyšetrovanie masového hrobu pri základni Gossi, ktorý podľa vlastných slov objavila deň po zverejnení spomínaných záberov. Telesné pozostatky boli údajne v pokročilom štádiu rozkladu, čo podľa malijskej armády vylučuje, že by za hrob boli zodpovední jej vojaci, keďže základňu od francúzskych síl prevzali len 19. apríla. V ten istý deň Paríž upozornil, že v súvislosti s odovzdaním základne očakáva dezinformačné útoky. Francúzska armáda avizovala vo februári svoje stiahnutie sa z tejto africkej krajiny, kde pôsobila v rámci protidžihádistickej misie.



V Mali v súčasnosti vládne vojenská junta, ktorá sa chopila moci pri prevrate v roku 2020. Junta pôvodne sľúbila obnoviť civilnú vládu, no nesplnila predchádzajúci záväzok voči Hospodárskemu spoločenstvu západoafrických štátov (ECOWAS) usporiadať voľby vo februári tohto roku. ECOWAS preto voči členom junty zaviedlo sankcie.



Rozsiahle oblasti Mali sú mimo kontroly tamojšej vlády v dôsledku brutálneho konfliktu, ktorý sa začal v roku 2012 a neskôr sa rozšíril do susedných krajín Burkina Faso a Niger.