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Malijskí povstalci prepadli armádny konvoj
Povstalci zverejnili na internete zábery, ktoré údajne zachytávajú vojakov, ako sa vzdávajú v obkľúčení militantov a malijských vojenských vozidiel.
Autor TASR
Bamako 18. júla (TASR) - Džihádisti a separatisti v sobotu na severovýchode Mali prepadli armádny konvoj, pričom údajne zabili alebo zajali desiatky vojakov. Malijské ozbrojené sily útok potvrdili bez ďalších podrobností. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Armáda uviedla, že ozbrojenci prepadli konvoj jej vojakov a ich spojencov v odľahlej časti provincie Gao a že podnikla protiofenzívu.
K zodpovednosti za útok sa prihlásili džihádistická Skupina na podporu islamu a moslimov (JNIM) a separatistický Front za oslobodenie Azawadu (FLA). V samostatných vyhláseniach uviedli, že spôsobili malijskej armáde veľké ľudské straty a vážne materiálne škody.
„Mnohí vojaci zahynuli, iní boli zajatí živí. Armádne vozidlá vrátane tých obrnených boli zničené a ďalšie boli zabavené v dobrom stave,“ povedal hovorca FLA.
Povstalci zverejnili na internete zábery, ktoré údajne zachytávajú vojakov, ako sa vzdávajú v obkľúčení militantov a malijských vojenských vozidiel. Na jednom z videí podľa AP vidieť, ako povstalci spustili paľbu na niektorých vojakov ležiacich na zemi. Agentúra nedokázala zábery nezávisle overiť.
JNIM a FLA začali v boji proti malijskej armáde čoraz častejšie spolupracovať. Takto koncom apríla vykonali najväčší koordinovaný útok v Mali za viac než jedno desaťročie. Terčom sa vtedy stali vojenské kasárske v hlavnom meste Bamako a v ďalších oblastiach tejto západoafrickej krajiny. Pri útoku tiež zahynul malijský minister obrany Sadio Camara.
Mali leží v regióne Sahel južne od Sahary, ktorý sa v posledných rokoch stal epicentrom extrémistického násilia. V regióne bojujú o moc a územia rôzne ozbrojené skupiny. Na severe Mali sa tuaregskí separatisti dlhodobo snažia vytvoriť nezávislý štát Azawad. V roku 2024 sa spojili do skupiny FLA.
Od vojenských prevratov v rokoch 2020 a 2021 Mali vedie vojenská junta, ktorá sľubovala, že v krajine sužovanej ozbrojenými konfliktmi od roku 2012, obnoví bezpečnosť. Napriek tomu i podpore ruského Afrického zboru sa bezpečnostná situácia na severe naďalej zhoršuje.
Armáda uviedla, že ozbrojenci prepadli konvoj jej vojakov a ich spojencov v odľahlej časti provincie Gao a že podnikla protiofenzívu.
K zodpovednosti za útok sa prihlásili džihádistická Skupina na podporu islamu a moslimov (JNIM) a separatistický Front za oslobodenie Azawadu (FLA). V samostatných vyhláseniach uviedli, že spôsobili malijskej armáde veľké ľudské straty a vážne materiálne škody.
„Mnohí vojaci zahynuli, iní boli zajatí živí. Armádne vozidlá vrátane tých obrnených boli zničené a ďalšie boli zabavené v dobrom stave,“ povedal hovorca FLA.
Povstalci zverejnili na internete zábery, ktoré údajne zachytávajú vojakov, ako sa vzdávajú v obkľúčení militantov a malijských vojenských vozidiel. Na jednom z videí podľa AP vidieť, ako povstalci spustili paľbu na niektorých vojakov ležiacich na zemi. Agentúra nedokázala zábery nezávisle overiť.
JNIM a FLA začali v boji proti malijskej armáde čoraz častejšie spolupracovať. Takto koncom apríla vykonali najväčší koordinovaný útok v Mali za viac než jedno desaťročie. Terčom sa vtedy stali vojenské kasárske v hlavnom meste Bamako a v ďalších oblastiach tejto západoafrickej krajiny. Pri útoku tiež zahynul malijský minister obrany Sadio Camara.
Mali leží v regióne Sahel južne od Sahary, ktorý sa v posledných rokoch stal epicentrom extrémistického násilia. V regióne bojujú o moc a územia rôzne ozbrojené skupiny. Na severe Mali sa tuaregskí separatisti dlhodobo snažia vytvoriť nezávislý štát Azawad. V roku 2024 sa spojili do skupiny FLA.
Od vojenských prevratov v rokoch 2020 a 2021 Mali vedie vojenská junta, ktorá sľubovala, že v krajine sužovanej ozbrojenými konfliktmi od roku 2012, obnoví bezpečnosť. Napriek tomu i podpore ruského Afrického zboru sa bezpečnostná situácia na severe naďalej zhoršuje.