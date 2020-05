Malijský parlament si zvolil za svojho predsedu Moussu Timbineho

Bamako 12. mája (TASR) - Malijský parlament si v pondelok zvolil za svojho predsedu Moussu Timbineho, blízkeho spojenca prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu, a to napriek napätiu v tejto západoafrickej krajine v súvislosti s jeho nedávnym zvolením do národného zhromaždenia.



Timbine sa zúčastnil na marcových parlamentných voľbách, ale už v prvom kole prišiel o svoje poslanecké kreslo. Ústavný súd však tento výsledok spolu s desiatkami ďalších koncom apríla zvrátil, čo v metropole Bamako a ďalších mestách vyvolalo niekoľkodňové protesty.



Timbineho zvolili za predsedu 147-členného malijského parlamentu 134 hlasmi v jeho prospech. Jeho oponent, bývalý premiér Moussa Mara, dostal osem hlasov, informuje tlačová agentúra AFP.



Timbine (46) strávil väčšinu svojej politickej kariéry vo vládnucej strane Hnutie za Mali (RPM) a je vo všeobecnosti považovaný za stabilného spojenca prezidenta Keitu.



Rodák z centrálnej časti krajiny vyštudoval matematiku a fyziku. Začínal ako učiteľ, neskôr pracoval pre nemeckú rozvojovú organizáciu GIZ a postupne stúpal straníckou hierarchiou.



Timbine pol podpredsedom predchádzajúceho parlamentu a medzi svojimi stúpencami si získal povesť priamočiareho rečníka. Keitov syn, ktorý je zákonodarcom, vehementne podporoval jeho zvolenie za predsedu parlamentu.



Ako uviedli Timbineho pobočníci, tento politik - ako príslušník etnickej skupiny Dogonov - by sa mohol aktívne zasadzovať pri deeskalácii konfliktu v nepokojnej strednej časti Mali, kde operuje množstvo dogonských ozbrojených skupín.



Mali sa usiluje o potlačenie džihádistického povstania, ktoré vypuklo na severe krajiny v roku 2012 a následne sa rozšírilo do centrálnej časti Mali, ako aj do susedných štátov Burkina Faso a Niger.



Konflikt si už vyžiadal tisíce životov vojakov i civilistov. Pred marcovými voľbami uniesli počas kampane Soumailu Cissého, vedúcu opozičnú postavu, a predpokladá sa, že je stále v rukách džihádistov.