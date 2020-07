Malijský premiér ponúkol účasť vo vláde národnej jednoty aj oponentovi

Bamako 29. júla (TASR) - Predseda vlády západoafrického štátu Mali, Boubou Cissé, vyzval v utorok kľúčového predstaviteľa opozície, imáma Mahmouda Dicka, aby sa Hnutie 5. júna stalo súčasťou rodiacej sa vlády národnej jednoty.



Ako informovala agentúra AFP, premiér toto pozvanie oznámil počas návštevy v dome tohto vplyvného duchovného v Bamaku, vo štvrti Badalabougou, kde sa nachádza aj mešita, kde je Dicko kazateľom.



Cissé požiadal imáma, aby "prijal podanú ruku" prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu, súhlasil so vstupom do vlády a "uprednostnil dialóg ako nevyhnutné riešenie pre ukončenie krízy".



Konzervatívny a populistický imám Dicko je považovaný za lídra Hnutia 5. júna, ktoré po sporných voľbách v marci a apríli vyvolalo hnev malijskej vlády organizovaním masových protestov.



Ako informoval spravodajský portál La Jeune Afrique, tento 66-ročný duchovný a bývalý spojenec prezidenta Keitu, nie je v Mali politickým nováčikom - významnú úlohu vo verejnom živote zohráva tento "imám ľudu" už viac ako desať rokov - v rokoch 2008-19 predsedal najvyššej islamskej rade v krajine.



Podobne ako mnoho iných moslimských duchovných v Afrike aj Dicka je ťažké zaradiť do niektorého z názorových prúdov v islame - v jeho vízii sa spája sociálny konzervativizmus podporovaný tým, že vzdelanie získal v Saudskej Arábii, s náboženským mysticizmom typickým pre západnú Afriku.



Imám sa prvýkrát dostal do širšieho povedomia v roku 2009, keď viedol protestnú kampaň, ktorá prinútila vtedajšieho malijského prezidenta Amadoua Toumaniho Tourého zmierniť reformu rodinného práva, ktorá podľa pôvodných plánov mala rozšíriť práva žien. Nedávno dosiahol stiahnutie školskej učebnice, ktorá sa dotýkala témy homosexuality.



Hoci tento imám privítal účasť francúzskych vojakov na vojenskom zásahu, ktorým bol v roku 2013 odrazený útok džihádistických povstalcov v Mali, pokračujúcu prítomnosť francúzskych jednotiek prirovnal k praktikám koloniálnej éry. V Mali tým vyvolal protifrancúzske nálady, na ktoré Paríž reagoval s podráždením, čo zasa spôsobilo na diplomatickej pôde ťažkosti aj prezidentovi Keitovi.



Keita však neskôr využil imámove kontakty v Saudskej Arábii a ďalších krajinách Perzského zálivu. Neskôr sa Dicko zapojil aj do rokovaní s džihádistickými povstalcami.



Rozhodnutie bývalého premiéra Soumeyloua Boubeyeho Maigu zbaviť Dicka roly sprostredkovateľa týchto rokovaní urýchlilo imámov rozchod s vládou. Spolu s ďalšími "ľudovými imámami" podporovanými desiatkami tisíc priaznivcami potom v roku 2019 pouličnými protestmi požadovali odvolanie premiéra Maigu, čo sa im aj podarilo dosiahnuť.



Niekoľko hodín pred stretnutím s Dickom premiér Cissé vyzval svojich politických oponentov, aby sa pridali k novej vláde, ktorú sa jeho kabinet snaží vytvoriť v súlade s odporúčaniami lídrov členských štátov Združenia krajín západnej Afriky (ECOWAS).



ECOWAS v pondelok predložil štvorbodový plán na riešenie politickej a sociálnej krízy v Mali. Na jeho základe potom Keita poveril v pondelok členov zredukovaného vládneho kabinetu, aby vytvorili vládu národnej jednoty.



Nová vláda bude zahŕňať ministerstvá obrany, spravodlivosti, bezpečnosti, zahraničných vecí, územnej správy a financií. Premiérom by mal zostať Cissé.