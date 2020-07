Malijský prezident poveril ministrov vytvorením vlády národnej jednoty

Bamako 28. júla (TASR) - Malijský prezident Ibrahim Boubacar Keitu poveril v pondelok členov zredukovaného vládneho kabinetu, aby vytvorili vládu národnej jednoty. Stalo sa tak po nátlaku zo strany lídrov iných západoafrických krajín, píše agentúra AFP.



Združenie krajín západnej Afriky (ECOWAS) v pondelok predložilo štvorbodový plán na riešenie politickej a sociálnej krízy v africkom štáte Mali.



Vo vyhlásení prezidentskej kancelárie sa uvádza, že prezident sa v súlade so žiadosťou ECOWAS-u rozhodol sformovať "limitovaný ministerský tím, ktorého úlohou bude rokovať so zainteresovanými stranami s cieľom vytvoriť vládu národnej jednoty".



Prezidentov hovorca uviedol, že nová vláda bude zahŕňať ministerstvá obrany, spravodlivosti, bezpečnosti, zahraničných vecí, územnej správy a financií. Premiérom by mal zostať súčasný predseda vlády Boubou Cissé.



Protestujúci v Mali už niekoľko týždňov žiadajú odstúpenie prezidenta Keitu. Prezident v snahe zastaviť vlnu občianskych nepokojov rozpustil ústavný súd, ktorý anuloval predbežné výsledky sporných marcových parlamentných volieb, čo vyvolalo protesty v niekoľkých mestách.



Vrcholní predstavitelia 15 členských krajín ECOWAS-u v pondelok v režime videokonferencie zišli na mimoriadnom summite, aby hľadali východisko z krízy, ktorá v Mali trvá už od júna. Tamojšia opozícia sa vyhráža, že začiatkom augusta obnoví demonštrácie proti prezidentov.



ECOWAS predtým uviedol, že 75-ročného Keitu, ktorý je pri moci od roku 2013, podporuje a vyzýva na vládu národnej jednoty s účasťou opozičných lídrov.