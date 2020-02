Palestínsky minister reagoval na plán výstavby domov v Predjordánsku

Ženeva 26. februára (TASR) - Palestínsky minister zahraničných vecí Rijád Malíkí v stredu vyhlásil, že plán Izraela postaviť nové domy pre židovských osadníkov v obzvlášť citlivej oblasti okupovaného Predjordánska by zničil vyhliadky na realizáciu dvojštátneho riešenia.



Plán postaviť 3500 nových bytových jednotiek v oblasti známej ako E-1 je podľa Malíkího "nebezpečnejší ako akýkoľvek iný" plán výstavby na západnom brehu rieky Jordán.



V Ženeve, kde sa zúčastňuje na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva, Malíkí pred novinármi súčasne vyhlásil, že izraelský plán výstavby má za cieľ zničiť riešenie, ktoré spočíva v existencii dvoch štátov - palestínskeho a izraelského -, a súčasne zmarí akúkoľvek možnosť pre uskutočnenie mierového plánu predloženého koncom januára prezidentom USA Donaldom Trumpom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Malíkí reagoval na Netanjahuovo vyhlásenie z utorka, keď izraelský premiér oznámil, že vydal pokyn napredovať s plánom výstavby približne 3500 bytových jednotiek pre židovských osadníkov v jednej z najcitlivejších oblastí okupovaného Predjordánska. Projekt výstavby v sektore E-1 je po medzinárodnej kritike zmrazený.



Plán výstavby v sektore E-1 by v prípade svojej realizácie rozšíril veľké židovské osídlenie Maale Adumim, čím by sa fakticky spojilo s Jeruzalemom, od ktorého je táto oblasť vzdialená približne 15 minút jazdy autom.



Palestínski a zahraniční oponenti namietajú voči plánu výstavby v sektore E-1, pričom varujú, že izraelské osady vybudované v tomto kopcovitom teréne rozpolia západný breh Jordánu, odrežú Palestínčanov od Jeruzalema a znova oddialia ich nádeje na vlastný štát s celistvým územím.



Malíkí vo svojom vyhlásení súčasne ocenil OSN za vypracovanie a nedávne zverejnenie zoznamu 112 zahraničných spoločností, ktoré podnikajú v židovských osadách na okupovaných palestínskych územiach. Dodal, že palestínske úrady teraz študujú možnosti, ktoré im poskytuje právo, aby získali odškodné od týchto spoločností podnikajúcich na palestínskej pôde bez súhlasu jej zákonného vlastníka.