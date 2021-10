Washington/Teherán 13. októbra (TASR) - Je možné, že Irán sa už nevráti k dodržiavaniu jadrovej dohody, ktorú uzavrel v roku 2015 so západnými mocnosťami. V stredu to vyhlásil vyslanec americkej administratívy pre obnovenie rokovaní s Teheránom Rob Malley, podľa ktorého Washington pracuje s regionálnymi spojencami na "Pláne B" v otázke Iránu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Cítime, že návrat k dohode by bol stále najlepší, ale sme realistickí... Vieme, že existuje prinajmenšom dobrá možnosť, že si Irán zvolí inú cestu, a preto musíme koordinovať naše ďalšie kroky s Izraelom a s našimi ďalšími partnermi USA v regióne," povedal Rob Malley na podujatí organizovanom nadáciou Carnegie Endowment for International Peace (CEIP).



Malley bol jedným z "architektov" jadrovej dohody, ktorú za americkú stranu uzavrela administratíva vtedajšieho prezidenta Baracka Obamu, kde súčasný prezident Joe Biden zastával funkciu viceprezidenta. V roku 2018, keď stal prezidentom USA Donald Trump, Spojené štáty odstúpili od tohto dokumentu, ktorý s Iránom podpísali aj Rusko, Čína, Nemecko, Francúzsko a Británia. Trump dohodu vtedy označil za nedostačujúcu nielen v oblasti obmedzenia kapacít Iránu v oblasti využívania jadrovej energie, ale aj pri snahách o zastavenie ďalších aktivít Iránu na Blízkom východe.