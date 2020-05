Malta chce vytvoriť bezpečné cestovné koridory aj so Slovenskom

Valletta 16. mája (TASR) - Malta skúma možnosť vytvoriť takzvané "bezpečné koridory" s deviatimi krajinami - so Slovenskom, Českom, Luxemburskom, Nórskom, Srbskom, Rakúskom, Lotyšskom, Litvou a Izraelom. V piatok to potvrdila maltská vláda, ktorú citoval denník Times of Malta.



Zoznam krajín je prvým zbežným pohľadom, ako by mohlo vyzerať cestovanie na Maltu po pandémii ochorenia COVID-19.



Ministerstvo turizmu v piatok vo vyhlásení prvýkrát potvrdilo zoznam krajín, ktoré má Malta v úmysle zahrnúť do svojich plánov na "bezpečné cestovné koridory".



Takéto bezpečné koridory by umožňovali cestovanie medzi Maltou a spomínanými deviatimi krajinami, ale informácie o konkrétnom fungovaní koridorov neboli poskytnuté.



Ministerka turizmu Julia Farrugiová Portelliová potvrdila, že už spustila "dvojstranný mechanizmus" s týmito krajinami, ale časový rámec zatiaľ nie je stanovený.



Farrugiová Portelliová navrhla myšlienku bezpečných cestovných bublín v máji počas online konferencie s ostatnými ministrami turizmu EÚ.



Záujem vytvoriť "cestovnú bublinu" má Malta aj so Sicíliou, hoci tento taliansky ostrov nebol spomenutý v zozname poskytnutom maltskou vládou v piatok.



Malta zakázala všetky prichádzajúce lety s pasažiermi 31. marca, keď počet prípadov nákazy koronavírusom prudko stúpal. V apríli bol zákaz letov, okrem zásobovacích a repatriačných, predĺžený do konca mája.



Cestovné bubliny alebo koridory sa majú vytvoriť medzi dvoma krajinami, ktoré sa nachádzajú v rovnakom štádiu boja s koronavírusom.



Cestovnú bublinu už vytvorili pobaltské štáty Estónsko, Lotyšsko a Litva, ktoré si v piatok navzájom otvorili hranice. To znamená, že ich občania môžu voľne cestovať za obchodom alebo relaxom a zábavou.



Na "transtasmánskej bubline" sa zasa dohodli Austrália a Nový Zéland, a to vtedy, keď už bude zaistená bezpečnosť ľudí, pripomenul denník Times of Malta vydávaný v angličtine.