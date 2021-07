Malta letecky posiela domov študentov nakazených koronavírusom

Valletta 22. júla (TASR) - Malta začala vo štvrtok letecky posielať domov zahraničných študentov, ktorí mali počas štúdia angličtiny na tamojších školách pozitívny test na ochorenie COVID-19. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Maltské ministerstvo zdravotníctva zatvorilo jazykové školy 14. júla, pretože nastal prudký nárast prípadov nákazy koronavírusom, medzi ktorými bolo aj niekoľko stoviek zahraničných študentov.



Obavy zo šírenia infekcie zvyšovalo tiež to, že jazykové školy hostili aj neplnoletých.



Prvý zdravotnícky charterový let so 100 študentmi na palube smeroval do francúzskej metropoly Paríž. Ďalšie lety sú naplánované v najbližších dňoch.



Začiatkom tohto týždňa odletelo domov cez Rím, Frankfurt nad Mohanom, Paríž a Madrid takmer 200 študentov, ktorí mali negatívny test na covid.



Maltský úrad pre turistický ruch uviedol, že hradí náklady na repatriačné lety, ktoré sú organizované s pomocou zdravotníckych úradov.



Malý ostrovný štát v Stredozemnom mori Malta zaznamenal nárast aktívnych prípadov infekcie koronavírusom - 1. júla ich bolo 43 a vo štvrtok 22. júla už 2487.