Malta môže oneskoriť fungovanie Európskej prokuratúry

Brusel 8. júna (TASR) - Nečakané problémy vytváraniu Európskej prokuratúry (EPPO) spôsobuje Malta, pretože nemá dostatok politicky nezávislých prokurátorov. Uviedol to v pondelok internetový denník EUobserver s upozornením, že Európska komisia (EK) možno bude nútená znížiť štandardy pre nábor členov dotvárajúcich tím verejného prokurátora EÚ.



EUobserver pripomenul, že eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders túto situáciu označil za "mimoriadnu". Reynders počas minulotýždňového stretnutia s novinármi v Bruseli (4.6.) uviedol, že Malta zatiaľ nebola schopná nájsť a odporučiť dostatok kandidátov, ktorí by spĺňali pracovné požiadavky novovznikajúceho úradu.



Od štátov EÚ, ktorú sú súčasťou posilnenej spolupráce a súhlasili s účasťou na EPPO, sa vyžaduje, aby výberovej komisii predstavili najmenej troch vhodných kandidátov na post európskeho prokurátora, ktorý bude v priamom spojení s centrálou v Luxemburgu.



Podľa EUobserveru maltskí kandidáti pre EPPO - Yvonne Farrugiová a Charles Mercieca - sú príliš úzko prepojení na domácu politiku a korupčné aféry tejto krajiny.



"Zatiaľ ešte nemáme všetkých európskych prokurátorov. Je to aj kvôli problémom s dokončením maltského zoznamu kandidátov," priznal Reynders.



Výsledkom tohto stavu je, že výberová komisia zvažuje zmeny a doplnky vo výberovom konaní, aby znížila prísne požiadavky na výber spomedzi aspoň dvoch vhodných maltských kandidátov.



Podľa Reyndersových slov táto členská krajina, ktorá pôvodne odmietala vstúpiť do EPPO, doteraz nenašla kandidátov, ktorí spĺňajú minimálne podmienky.



EPPO bude nezávislým orgánom EÚ zodpovedným za vyšetrovanie, stíhanie a podávanie obžaloby na páchateľov trestných činov proti finančným záujmom Únie. Týka sa to napríklad podvodov, korupcie a cezhraničných podvodov s DPH nad desať miliónov eur.



Európska prokuratúra, ktorej prvou šéfkou bude Rumunka Laura Kövesiová, bude viesť vyšetrovania, vykonávať úkony trestného stíhania a plniť úlohy prokurátora na príslušných súdoch členských štátov.



Očakáva sa, že EPPO, so sídlom v Luxembursku, začne fungovať v novembri 2020 - ak dovtedy Malta predstaví vhodných kandidátov.



Nový úrad bude pracovať ruka v ruke s európskym prokurátorom z každého z 22 zúčastnených členských štátov: Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Malty, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Španielska a Talianska.





spravodajca TASR Jaromír Novak