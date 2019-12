Podnikateľa Fenecha obvinili zo spoluviny na vražde maltskej novinárky

Valletta 1. decembra (TASR) - Maltského podnikateľa Yorgena Fenecha obvinila v sobotu večer prokuratúra zo spolupáchateľstva v prípade vraždy novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej, spoluviny v súvislosti s výbuchom bomby, ktorá ju usmrtila, a členstva v zločineckej organizácii. Samotný Fenech (37) pred súdom vinu vo všetkých bodoch obžaloby poprel, informovala agentúra DPA.



Hlavný vyšetrovateľ vraždy Keith Arnaud na súde, kde boli prítomní aj členovia novinárkinej rodiny, uviedol, že Fenecha úrady sledovali a 20. novembra zadržali po tom, čo sa pokúsil z Malty ujsť na svojej jachte. Arnaud dodal, že podnikateľa v súvislosti s prípadom zadržali hneď niekoľkokrát, a to z dôvodu komplikovanosti celej kauzy.



Fenech je hlavným podozrivým v prípade vraždy novinárky. Podnikateľ sa snažil získať prezidentskú milosť výmenou za ďalšie informácie o prípade, čo sa mu však nepodarilo. Fenech je riaditeľom konzorcia, ktoré v roku 2013 vyhralo tender maltskej vlády na výstavbu plynovej elektrárne.



Je aj majiteľom spoločnosti 17 Black, ktorá údajne vyplácala tajné finančné odmeny bývalému vedúcemu kancelárie premiéra Keitha Schembriho aj maltskému ministrovi cestovného ruchu Konradovi Mizzimu.



Obaja zmienení muži v utorok zo svojich postov odstúpili. Odchod z funkcie oznámil v rovnaký deň aj minister hospodárstva Chris Cardona, ktorý uviedol, že "sám seba suspenduje".



V súvislosti s prípadom sa v dohľadnej dobe očakáva aj rezignácia maltského premiéra Josepha Muscata, ktorý čelí ostrej kritike za to, akým spôsobom vláda k vyšetrovaniu vraždy pristupuje. Premiér ešte začiatkom týždňa prisľúbil, že zo svojho úradu odstúpi, ak sa preukáže, že existuje akákoľvek väzba, ktorá by ho spájala s vraždou novinárky.



Novinárku Caruanovú-Galiziovú, ktorá písala protikorupčný blog a viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte a bola investigatívnou novinárkou a ostrou kritičkou maltskej vlády, zabila v októbri 2017 bomba nastražená v jej aute.



Jej smrť krajinou otriasla a vyvolala protesty. Caruanová-Galiziová z korupcie obviňovala aj Schembriho a exministra Mizziho. Členovia jej rodiny vyzývajú premiéra Muscata na odstúpenie. Podľa ich slov "má na rukách krv", lebo Schembriho a Mizziho ochraňoval. Muscat je na čele maltskej vlády od roku 2013.