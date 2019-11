Podnikateľa Yorgena Fenecha zatkli na jachte

Valletta 20. novembra (TASR) - Maltská polícia zatkla významného podnikateľa po tom, ako zadržala jeho jachtu pri pobreží tohto stredomorského ostrovného štátu. Informovala o tom v stredu stanica BBC.



Yorgen Fenech, majiteľ spoločnosti 17 Black, bol zadržaný ozbrojenou jednotkou, spresnil denník Times of Malta. To, či jeho zatknutie súvisí s vyšetrovaním vraždy novinárky, nebolo bezprostredne jasné.



K jeho zadržaniu prišlo deň po tom, ako maltský premiér Joseph Muscat oznámil, že bude zvažovať milosť pre údajného práča špinavých peňazí podozrivého z toho, že bol spojkou medzi objednávateľmi a vykonávateľmi vraždy maltskej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej.



Inkriminovaná 53-ročná novinárka, ktorá písala protikorupčný blog a viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte, zahynula v roku 2017 pri výbuchu bomby nastraženej v jej automobile. Zvládanie tejto kauzy maltskými úradmi si vyslúžilo medzinárodnú kritiku.



Svedkovia uviedli, že Fenechova luxusná jachta bola prenasledovaná v ranných hodinách člnom ozbrojenej hliadky po tom, ako plavidlo v stredajších skorých hodinách opustilo prístav Portomaso, ležiaci severne od maltskej metropoly Valletta. Polícia operáciu bezprostredne nekomentovala.



Muscat v utorok povedal, že zadržanej údajnej spojke by bolo možné udeliť milosť, ak jej informácie povedú k uspokojivému vyšetreniu prípadu.



Fenech stojí na čele obchodnej skupiny, ktorá v roku 2013 získala od maltskej vlády veľkú zákazku na vybudovanie plynovej elektrárne. BBC sa pokúsila s Fenechom skontaktovať, ale jeho hovorca na výzvy nereagoval.



Rovnako ako nemenovaná spojka sú zadržaní aj traja muži podozriví v súvislosti s vykonaním vraždy. Zadržali ich v decembri 2017, mesiac po vražde novinárky.



Caruanová-Galiziová prišla o život v októbri 2017 pri výbuchu bomby nastraženej v jej automobile, keď vyrazila zo svojho domu neďaleko maltského hlavného mesta Valletta. Jej vražda šokovala Európu a vyvolala otázky o fungovaní právneho poriadku v tejto stredomorskej ostrovnej krajine.