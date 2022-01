Maltská polícia prehľadala dom bývalého premiéra Josepha Muscata

Valletta 19. januára (TASR) - Maltská polícia v stredu prehľadala dom bývalého premiéra Josepha Muscata, pričom zaistila dokumenty a mobilné telefóny. Informovala o tom agentúra DPA.



Policajná akcia sa začala o 7.00 h miestneho času a trvala niekoľko hodín, pričom sám Muscat priznal, že domovú prehliadku očakával. Pre denník Times of Malta povedal, že vyšetrovateľom dal "všetko, o čo požiadali", vrátane dokumentov a elektronických zariadení, ktoré patria jemu, jeho manželke a dvom dcéram.



Policajná razia sa sústreďovala na vyšetrovanie multimiliónovej zmluvy na privatizáciu troch štátnych nemocníc. Dohoda bola podpísaná v čase, keď bol Muscat premiérom. V tom istom roku dostal 60.000 eur od spoločnosti prepojenej so súkromným prevádzkovateľom týchto troch nemocníc. Muscat tvrdí, že peniaze boli platbou za "poradenskú prácu", ktorú vykonal a ktorá nesúvisela s vládnou agendou.



"Úplne popieram akúkoľvek vinu," vyhlásil expremiér po policajnej akcii.



Muscat bol predsedom vlády od roku 2013 do januára 2020. V dvoch po sebe nasledujúcich voľbách získal väčšinu pre tamojšiu Labouristickú stranu. V politike skončil po obvineniach z korupcie spojených s vraždou novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. Tá písala o korupcii a praní špinavých peňazí, organizovanej trestnej činnosti, obchodovaní s občianstvom a súvislostiach medzi maltskou vládou a kauzou Panama Papers. Zomrela 16. októbra 2017 pri výbuchu bomby nastraženej v jej aute.