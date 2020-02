Polovicu dopravných policajtov zatkli pre obvinenia z podvodu

Valletta 12. februára (TASR) - Viac ako polovicu príslušníkov dopravnej polície na Malte zatkli pre podozrenia z podvodu, v dôsledku čoho musela polícia vypracovať núdzový plán, ktorý zabezpečí dostatok policajtov v uliciach. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Vo vyhlásení polície sa píše, že viac ako 30 členov oddelenia - z celkového počtu 50 - vypočúva oddelenie ekonomickej kriminality pre podozrenie, že príslušníci v priebehu troch rokov požiadali o preplatenie stoviek hodín nadčasov, ktoré neodrobili.



Niektorí sú takisto obvinení z prečerpávania pohonných hmôt z policajných vozidiel do svojich osobných.



Policajné zdroje informovali, že namiesto zatknutých policajtov teraz v oddelení vypomáhajú bývalí zamestnanci. Napriek tomu si motoristi všimli v uliciach menej policajtov.



Premiér Robert Abela označuje vývoj situácie za dobrú správu.



"Potvrdzuje to, že máme fungujúci policajný zbor. V prípade, že by vyšetrovanie malo viesť k obvineniam, potom sa tak stane", dodal.