Malta pre koronavírus pozastavuje dopravné spojenie s Talianskom

Valletta 10. marca (TASR) - Malta pozastavila všetky dopravné spojenia s Talianskom. K tomuto opatreniu prichádza v čase, keď sa počet ľudí nakazených novým koronavírusom na tomto stredomorskom ostrove od soboty zvýšil na štyri. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



Maltský premiér Robert Abela uviedol, že letecké spojenie medzi Maltou a Talianskom bude okamžite prerušené a každodenná trajektová doprava medzi talianskym ostrovom Sicília a Maltou sa bude využívať len na prepravu liekov a nákladu.



Taliansky premiér Giuseppe Conte v pondelok večer oznámil, že obmedzenia platné v Lombardsku zavedené v súvislosti so šírením koronavírusu sa rozšíria na celú krajinu, pričom avizované opatrenia vstúpia do platnosti v utorok ráno.



Taliansko za posledných 24 hodín zaregistrovalo 97 nových úmrtí na koronavírus nového typu. Počet obetí nákazy tak v Taliansku stúpol na 463, ako v pondelok oznámila tamojšia vláda. Talianske úrady už celkovo zaznamenali 7985 nakazených, čo oproti nedeli predstavuje nárast o 610 prípadov.



V súvislosti s každodennou činnosťou je Malta do veľkej miery odkázaná na dovoz tovaru, najmä potravín, pričom väčšina dodávok prichádza práve z Talianska.