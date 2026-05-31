Malta: Predbežné výsledky volieb naznačujú víťazstvo labouristov
Voľby sa konali v sobotu a predčasné hlasovanie vyvolali vládni labouristi.
Autor TASR
Valletta 31. mája (TASR) - V predčasných parlamentných voľbách na Malte podľa predbežných výsledkov opäť zvíťazila Labouristická strana (MLP) a zabezpečila si tak už štvrté funkčné obdobie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Voľby sa konali v sobotu a predčasné hlasovanie vyvolali vládni labouristi. Premiér Robert Abela z MLP ako dôvod uviedol globálne geopolitické obavy vyplývajúce z vojny v Iráne a vyhlásil, že jeho vláda potrebuje nový mandát, aby mohla Maltu a jej občanov sprevádzať cez hroziacu energetickú krízu.
Sčítavanie hlasov sa začalo v nedeľu ráno a oficiálne výsledky sa očakávajú neskôr v priebehu dňa.
K predbežným výsledkom sa podľa novín Malta Today vyjadril premiér Abela, ktorý výsledky opísal ako víťazstvo pre všetkých Malťanov a obyvateľov ostrova Gozo. „Budeme pokračovať v realizácii volebného programu,“ uviedol a vyzval na to, aby prevládala národná jednota.
Na Malte sa už začali oslavy víťazstva labouristov, pričom podporovatelia strany sa zhromažďujú aj pred sídlom strany.
Podľa najnovších údajov je rozdiel hlasov medzi vedúcou MLP a konzervatívnou Nacionalistickou stranou (PN) menší ako 19.000.
