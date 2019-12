Muscat, maltský premiér, má plnú podporu svojej Strany práce

Valletta 1. decembra (TASR) - Maltskému premiérovi Josephovi Muscatovi vyjadrili v nedeľu podporu jeho stranícki kolegovia z maltskej Strany práce (PL). Tí podľa agentúry AP uviedli, že za premiérom stále stoja a dôverujú mu.



Členovia parlamentnej frakcie PL zaujali takýto postoj napriek výzvam na odstúpenie, aké Muscatovi v ostatnom čase adresuje maltská verejnosť rozhnevaná odhaleniami, ktoré prinieslo vyšetrovanie vraždy novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej.



Poslanci Strany práce vyjadrili "jednomyseľnú podporu" premiérovi Muscatovi i "rozhodnutiam, ktoré prijme". Maltské médiá počas víkendu informovali, že Muscat zrejme ostane v úrade do 18. januára, keď by si PL na zjazde mohla zvoliť nového lídra.



Muscat čelí ostrej kritike za to, akým spôsobom vláda pristupuje k vyšetrovaniu novinárkinej vraždy. Začiatkom tohto týždňa prisľúbil, že zo svojho úradu odstúpi, ak sa preukáže akákoľvek jeho spojitosť s touto vraždou.



V súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinárky zatkli ešte v utorok maltské úrady bývalého vedúceho kancelárie premiéra Keitha Schembriho. Muscat ešte v ten istý deň oznámil jeho rezignáciu. Schembriho povolala polícia na výsluch po tom, ako zadržaný podnikateľ Yorgen Fenech, ktorý je v prípade hlavným podozrivým, vyšetrovateľom oznámil, že má dôkazy spájajúce tohto muža s nelegálnymi aktivitami. Schembriho však vo štvrtok z väzby prepustili bez vznesenia ďalších obvinení.



V súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinárky oznámili tento utorok okrem Schembriho odchod z funkcie aj dvaja ministri - minister pre cestový ruch Konrad Mizzi a minister hospodárstva Chris Cardona, ktorý uviedol, že "sám seba suspenduje".



Novinárku Caruanovú-Galiziovú, ktorá písala protikorupčný blog a viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte a bola investigatívnou novinárkou a ostrou kritičkou maltskej vlády, zabila v októbri 2017 bomba nastražená v aute. Jej smrť krajinou otriasla a vyvolala protesty.



Caruanová-Galiziová z korupcie obviňovala aj Schembriho a exministra Mizziho. Členovia jej rodiny vyzývajú premiéra Muscata na odstúpenie. Podľa ich slov "má na rukách krv", lebo Schembriho a Mizziho ochraňoval.



Muscat (45) je na čele maltskej vlády od roku 2013.