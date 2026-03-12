< sekcia Zahraničie
Malta: Ruský tanker po útoku unáša Stredozemné more
Autor TASR
Rím 12. marca (TASR) - Vrak ruského tankera na prepravu skvapalneného zemného plynu, ktorý utrpel zásah pri pobreží Líbye, sa nachádza medzi Maltou a talianskym ostrovom Lampedusa, oznámili vo štvrtok maltské úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň obvinil Kyjev z „teroristického útoku“ na tanker Arctic Metagaz. Líbyjské prístavné orgány vtedy hlásili, že došlo k „náhlym výbuchom, po ktorých nasledoval rozsiahly požiar a úplné potopenie lode“ severne od prístavu Syrta.
Oficiálne stredajšie a štvrtkové oznámenia Malty určené pre námorníkov však naznačujú, že loď sa sa nepotopila úplne. „Riaditeľstvo pre prístavy a jachtárstvo Transport Malta oznamuje všetkým lodiam, že tanker Arctic Metagaz... nemá velenie a unáša ho (voda),“ uvádza sa vo štvrtkovom oznámení.
Úrad poskytol aj súradnice, podľa ktorých sa loď nachádza medzi Maltou a talianskou Lampedusou. Kyjev sa k útoku nevyjadril. Moskva uvádza, že sa podarilo zachrániť všetkých 30 osôb na palube.
Tanker patrí k tzv. tieňovej flotile, na ktorú uvalili sankcie USA aj Európska únia. Flotila pozostáva zo starých tankerov prepravujúcich ropu a plyn po celom svete, pričom obchádzajú obmedzenia Západu.
