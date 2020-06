Malta má prijať migrantov, ktorých týždne zadržiavala na mori

Rím 7. júna (TASR) - Malta v sobotu súhlasila, že prijme približne 400 migrantov, ktorých v dôsledku reakcie na pandémiu nového druhu koronavírusu zadržiavala na rekreačných lodiach v blízkosti svojich teritoriálnych vôd. Informovala o tom agentúra AP.



Miestna vláda vo svojom stanovisku uviedla, že sa doteraz snažila dohodnúť s inými krajinami Európskej únie, či by migrantov mohli prijať ony. Vláda vysvetlila, že rozhodnutie prijať migrantov spravila po tom, čo sa "situácia na člnoch značne skomplikovala a začali sa na nich objavovať nepokoje".



Malta zadržiavala týchto migrantov vo svojich teritoriálnych vodách niekoľko týždňov. Predtým ich zachránili v Stredozemnom mori.



Za svoje rozhodnutie zavrieť prístavy migrantom si Malta medzičasom vyslúžila kritiku od komisárky Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunji Mijatovičovej. Tá označila situáciu migrantov zadržiavaných na člnoch za neudržateľnú a vyzvala na jej riešenie. Maltská vláda ešte začiatkom júna vyhlásila, že osoby na prenajatých lodiach by tam mali zostať dovtedy, kým sa ostatné členské štáty Európskej únie nezhodnú na tom, kam ich premiestnia.



Francúzsko súhlasilo s prijatím niekoľkých migrantov, ale doteraz neuviedlo koľko presne by ich mohlo vziať. Krajina naviac trvá na tom, aby Európska komisia (EK) organizovala premiestňovanie migrantov s iným krajinami.